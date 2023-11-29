دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها فوائد كثيرة حيث أنه يعد من الزيوت التي كانت تستخدم منذ القدم وحتى وقتنا هذا حيث أنه يعد من الزيوت التي لها نتائج جبارة في حل مشاكل الشعر والبشرة كما أنه من الزيوت التي تدخل في صناعة جميع مستحضرات التجميل التي تخص البشرة كما يمكن استخدامه في عمل وصفات طبيعية يمكن القيام بها في المنزل كما يمكن إضافة معه الزبادي حيث يعد من أكثر الأشياء الطبيعية التي تساعد في ترطيب الجلد كما تستخدم هذه الوصفة لحل مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير حيث تعد هذه الوصفة من الوصفات التي لها نتائج رائعة كما نوضح فوائدها من خلال السطور التالية.

فوائد زيت الزيتون مع الزبادي للبشرة

يعد زيت الزيتون مع الزبادي من الوصفات التي لها تأثير إيجابي على البشرة حيث تعد هذه الوصفة علاج قوي لتفتيح البشرة والمناطق شديدة الغمقان حيث أنها تستخدم لتفتيح المناطق الحساسة مثل منطقة تحت الابط ومنطقة البكيني كما أنها علاج قوي لترطيب الجلد وتلطيفة كما أنها تعالج مشاكل التهابات البشرة وحب الشباب والكلف أيضا كما أنها علاج قوي للتخلص من علامات الشيخوخة وتجاعيد البشرة كما أنها علاج طبيعي لإزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء كما أنها تساعد في التخلص من مشكلة الهالات السوداء التي تظهر حول العين. [وصفة بمليون جنيه..!! "فوائد استخدام زيت الزيتون مع الزبادي" جربيها واحصلي على نتائج مبهرة!!]

طريقة استخدام زيت الزيتون مع الزبادي

يمكن استخدام زيت الزيتون مع الزبادي بكل سهولة وذلك عن طريق نقوم بتحضير كوب من الزبادي في بوله ونقوم بإضافة إليها كمية من زيت الزيتون مع كمية من العسل مع كمية من النشا ونتقوم بتقليب كل المكونات جيدا حتى نحصل على القوام المناسب ثم نقوم بتوزيع كل هذه المكونات على البشرة حتى تجف تماما ثم نقوم بشطف البشرة بماء فاتر قومي بتكرار هذه الوصفة اسبوعيا واحصلي على نتائج مبهرة. [وصفة بمليون جنيه..!! "فوائد استخدام زيت الزيتون مع الزبادي" جربيها واحصلي على نتائج مبهرة!!]