للمتزوجات فقط دلعى جوزك..حطي كريم البانثينول على هذه المنطقة والنتائج مبهرة.. مش هتقدري تستغني عنه وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد العديد من الوصفات التجميل المنتشرة على عدد كبير من المواقع ولكن وصفه اليوم مختلفة لأنها تعطي نتائج دقيقة ومضمونه وينصح بها عدد كبير من خبراء التجميل فان كريم البانثينول من أهمل المكونات الأساسية في هذه الوصفة والذي يمكن شراؤه من الصيدلية فهو غير مكلف وامن جدا في الاستخدام ويمكن أن تستخدمه السيدات لكي تحصل على إطلالة وجمال من نوع خاص، فإن الكريم يعطي البشرة اشراقه ونضارة منقطعه النظير ويعيد لها الشباب ويقضي على البهتان والجفاف الذي يصيب البشرة الناتجة العوامل المختلفة لذلك سوف تتعرف على الوصفه خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

كريم بانثينول لتبييض البشرة

تهتم السيدات بجمالها وخاصة البشرة فيرغب الحصول على بشرة ناعمة الملمس بيضاء مثل الثلج لذلك فإن حلم كل فتاة ان تجد الكريم المناسب الى بشرتها للحصول على هذه النتائج في وقت قصير وبدون تكلفه عاليه لذلك سوف تستغني عن منتجات التجميل إليه الثمن ولن تذهبي الى صالونات التجميل تضعي المكياج، فإن وصفة اليوم سوف تجعل البشرة صافية وناعمة مثل الحرير فان كريم بانثينول لتبييض البشره يوحد اللون ويقضي على البقع الداكنة.

طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول

كميه من كريم البانثينول ضعيها في وعاء.

ثم أضيفي إليها اثنين ملعقة من النشا بهم جيدا حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.

ضعي هذا الخليط على الوجه بعد تنظيفه والرقبة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم يغسل بالماء الفاتر لكي تحصلي على نتائج رائعة.

كرري هذه الوصفة من ثلاث مرات الى اربع مرات في الأسبوع.