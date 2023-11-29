ما تسميش ابنك بهذه الأسماء .. قرار رسمي بحظر تداول هذه الأسماء الخاصة بالمواليد الجدد .. فيها غرامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد خبر أسعد لدى أي زوجين من أنهم على وشك أن يستقبلوا طفل حيث أن هذا الأمر من شأنه أن يصل بهم إلى اقصى درجات السعادة وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على العديد من التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر والتي تتمثل في الوقت الذي يتم قضائه في عملية انتقاء اسم للمولود عقب معرفة جنسه فهذه العملية يتم الاشتراك فيها من جانب الأهل والأصدقاء وذلك عن طريق إجراء الكثير من عمليات البحث عن أسماء تتناسب مع الأطفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تتيح العديد من الأسماء المختلفة والمميزة لكن هناك بعض المشكلات التي قد تحدث نتاج لهذا البحث العشوائي

– أسماء محظورة

جدير بالذكر أن الدولة كانت قد حرصت من خلال قانون الأحوال المدنية على أن تقوم بحظر مجموعة من الأسماء الخاصة بالمواليد الجدد والتي ترى أنها غير مناسبة ومن أجل ضمان تطبيق تلك التعليمات الخاصة بهذا الجانب فقد تم فرض غرامة مالية تصل في قيمتها إلى 200 جنيه مصري فقط لا غير مع وجود بعض الأراء التي تنادي بوجود زيادة قيمة الغرامة

– أسماء ممنوعة من التداول

يتم حظر إطلاق تلك الأسماء المركبة مرة أخرى

لا يجوز أن يكون لدى الوالد الواحد طفلين يحملان نفس الاسم

تم منع تداول الأسماء التي تحمل في معناها مخالفة لتعاليم الإسلام والأديان السماوية