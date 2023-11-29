"خبر بمليون جنية".. تعلن شركة أجنبية عن اكتشاف بئر نفطي جديد في مصر مما يحولها إلى إحدى أغنى الدول في العالم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إعلان شركة تاج أويل الكندية عن اكتشاف نفطي مهم يمثل تقدماً كبيراً في عمليات التنقيب بمصر أثار الاهتمام، حيث أوضحت الشركة أن أعمال الحفر في بئر “تي 100” بحقل بدر النفطي في صحراء مصر أسفرت عن نتائج واعدة تقدم الحفر الأفقي في هذا البئر، الذي بدأت عملياته في أغسطس الماضي، حتى الآن نحو 300 متر في القسم المخطط له بطول ألف متر، وفي إعلانها، أشارت الشركة إلى وجود كميات جيدة من النفط في البئر، إضافة إلى قراءات عالية للغاز ومؤشرات قوية على تدفق النفط والغاز في المسامات الواسعة للطبقة المستهدفة يعكس هذا التقدم الواعد إلى حد كبير توقعات الشركة لإكمال عمليات الحفر في بئر “تي 100” بحلول ديسمبر المقبل، تعتبر هذه النتائج إيجابية لصناعة النفط والغاز في مصر، حيث يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المحلي.

البيانات التي اعلنتها الشركة عن نتائج عمليات الحفر

توضح البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة أن شركة تاج أويل قد ألمحت إلى جودة أداء عمليات الحفر الأولية لتكوين الكربونات غير التقليدي في خزان أبو رواش ورغم أن الحفر تقدم بشكل جيد عند زوايا البناء السلسة، إلا أنه كانت هناك تحديات ميكانيكية في أدوات الحفر وتعمل الشركة حالياً على زيادة الطول الجانبي للبئر بهدف تحسين أداء الحفر.

يبدو أن الحفر قد بدأ من القسم الوسيط على عمق يبلغ نحو 2800 متر، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في ديسمبر 2023. بعد ذلك، سيتم تحرير منصة الحفر، وستبدأ مرحلة إكمال البئر مباشرةً دون استخدام المنصة، مع التركيز على عمليات التكسير لتعزيز إنتاج النفط والغاز.

اخر اخبار عمليات الحفر

بدأت شركة تاج أويل الكندية عمليات حفر البئر “تي 100” في 22 أغسطس 2023، وأكدت الشركة أن هذا البداية تشكل علامة بارزة في سجل عملياتها وقد أكدت على التزامها المستمر بإطلاق إمكانات خزان أبو رواش في حقل بدر النفطي، حيث يُعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجيتها لتعظيم استفادة من مصادر النفط والغاز في المنطقة، تجسد بداية برنامج الحفر تحركاً هاماً نحو تحقيق أهداف الشركة وزيادة الإنتاج، وتعزز التزامها بالاستكشاف واستغلال الفرص الطاقوية المتاحة.