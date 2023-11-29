بتعملي مصيبة هتدمر صحة أسرتك وأنتي مش عارفة .. احذري من فك اللحوم والدواجن بتلك الطريقة المعتادة هتدمر صحتك وصحة أطفالك .. اعرفي الطريقة الصحيحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى ربات البيوت بصورة دائمة إلى الحفاظ على صحة أفراد عائلتها من خلال تقديم أشهى وألذ الوصفات الغذائية، بالإضافة إلى التنوع بين الأطعمة من دجاج ولحوم وأسماك طازجة، وتحت الظروف القاسية التي تشهدها البلاد والارتفاع الملحوظ في الأسعار اضطرت الكثير من الأمهات إلى اللجوء لشراء المنتجات المجمدة توفيرا في الأسعار، ولكن قد ترتكب العديد منهن أخطاء كارثية تضر بصحتها وصحة أطفالها، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الأخطاء بالتفصيل.

الخطورة الناتجة عن فك اللحوم المجمدة بطريقة غير صحية

هناك بعض الأخطاء الشائعة التي ينتج عنها أضرار صحية جسيمة ناتجة عن فك اللحوم أو الأسماك المجمدة بطريقة غير صحية، حيث تقوم معظم الأمهات بفك اللحوم عن طريق إخراجها من الثلاجة وتركها في الخارج لتذوب في درجة حرارة الغرفة وهذا الأمر خطر جدا حيث يجعل اللحوم معرضة إلى نمو الفطريات والبكتريا الضارة عليها، ومن الأخطاء كذلك هو ترك اللحوم فترة طويلة داخل المجمد بدرجة حرارة منخفضة جدا قد تصل إلى أربع درجات تحت الصفر.

الطريقة الصحيحة لفك اللحوم المجمدة

في البداية يجب وضع اللحوم في درجة برودة مناسبة ومن ثم يتم استخراجها ووضعها في الرفوف السُفلى للثلاجة حتى تفك في درجة حرارة مناسبة تسمح بعدم نمو البكتريا عليا، كما يفضل عدم لمس اللحوم المجمدة بيد غير نظيفة أو تركها في ماء لتسهيل عملية الذوبان لأن ذلك يساعد على وجود بيئة مناسبة لنمو الجراثيم والبكتيريا، وعند الأزمات الشديدة يمكنك اللجوء إلى الميكرويف لفك اللحوم المجمدة وهي طريقة صحية نسبيا تحمي الجسم من الأمراض .