الدجالين نفسهم بيدوروا عليها .. هذه العشبة السحرية المعجزة "ورق الغار" هتقضي علي الجان فقط في لحظات … مش هتصدق الهدوء اللي هتعيش فيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدجالين نفسهم بيدوروا عليها، ورق الغار أو كما يسمي ورق اللورا، يعد من أكثر النباتات التي نالت شهرة واسعة، حيث يعد من ضمن التوابل التي تستخدم للطعام وتعطيه رائحة ومذاق جميل، ولكن ما يجهله أغلب الناس هو أن هذا العشب قادر على إعطاء المنزل جو من الهدوء والراحة وامتصاص الطاقة السلبية التي تعم المكان، ومن خلال موقعنا كورة في العارضة سوف نقدم لحضراتكم فوائد هذه العشبة السحرية التي لاتخطر علي بال أحد….فتابعونا.

الفوائد السحرية لهذه العشبة المعجزة التي لاتخطر علي بال أحد

يمكنك الإستعانة به من أجل القضاء على الكحة التي تصيب الفرد وذلك عن طريق إضافته إلى حبة البركة.

طرد الحشرات عن طريق حرقه في المنزل للتخلص من حشرات الصيف المزعجة والتخلص من الطاقة السلبية.

له قدرة على فك السحر المعمول في المكان الذي تم فيه استخدام ورق اللورا المحروق.

يعطي البيت رائحة عطرة، ويساهم في إمتصاص الروائح الغير محببة والمنفرة.

يعد من أهم الطرق الطبيعية التي يلجأ لها الأشخاص الذين يشتكون من مشاكل في الجهاز التنفسي ولديهم حساسية مفرطة في الجيوب الأنفية.

يمكنك الإستعانة به في القضاء على إلتهاب القولون والتخلص من الغازات التي تنتج عنه، وهذا عن طريق إضافة ورق الغار إلى الينسون.

وصفات ورق الغار

إضافة ورق الغار و 3حبات من القرنفل والماء وترك الخليط علي النار حتى يتم الغليان ويتم تناول كوب منه يوميًا علي الريق، هذا المشروب يساعد علي زيادة معدل الحرق والتخلص من الدهون الزائدة.

يتم وضع مجموعة من ورق الغار مع الشاي الأسود ونغلي الخليط ونترك الخليط يبرد وتصفية الخليط و استخدامه كنوع من أنواع صبغة طبيعية للشعر للتخلص من الشعر الأسود ويساعد في الحفاظ علي حيوية الشعر وترطيبه.