دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب عوامل الجو وكبر السن يظهر للسيدات العديد من العلامات الغير محببة لهم في الوجه مثل الترهلات واسمرار البشرة ويقوم البعض منهم بشراء مستحضرات التجميل الغالية الثمن ولاكنها تكون بدون أي فائدة ولذلك يتجه البعض إلى استخدام الوقات الطبيعية وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفة الموز وزيت الزيتون ذا الفوائد الجبارة للبشرة وطريقة تحضيرها.

طريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون

["هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60" .. استخدمي وصفة زيت الزيتون والموز وضعيها ليله كاملة على هذه المنطقة من جسمك وهتدعيلي .. مش هتستغني عنها أبدا!!!]

“هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60” .. استخدمي وصفة زيت الزيتون والموز وضعيها ليله كاملة على هذه المنطقة من جسمك وهتدعيلي .. مش هتستغني عنها أبدا!!!

لكي يتم تحضير هذه الوصفة يجب أن تقوم بإحضار مكوناتها وهي:

ملعقة من زيت الزيتون ومعلقة من الموز بالاضافة الى ملعقة من خل التفاح.

ثم قومي بإضافة كل هذه المكونات في وعاء لكي تختلط جيدا.

وبعدها يجب أن يتم غسل البشرة بالغسول المناسب البشرة ووضع الماسك عليه لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتم امتصاص الماسك وبعدها يتم غسل الوجه ومن ثم ترطيبه.

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون

["هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60" .. استخدمي وصفة زيت الزيتون والموز وضعيها ليله كاملة على هذه المنطقة من جسمك وهتدعيلي .. مش هتستغني عنها أبدا!!!]

“هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60” .. استخدمي وصفة زيت الزيتون والموز وضعيها ليله كاملة على هذه المنطقة من جسمك وهتدعيلي .. مش هتستغني عنها أبدا!!!

هناك العديد من الفوائد التي تقدمها وصفة الموز وزيت الزيتون للوجه مثل:

يحتوي زيت الزيتون والموز على كمية كبيرة جدا من الفيتامينات والمعادن يساعدها في أن تصبح أكثر نضارة وجمالا.

بسبب احتواء الموز على بعض الحبيبات وبالتالي الكثير من الكولاجين يساعد بشكل كبير في إزالة خلايا الجلد الميت من البشرة.

تقوم هذه الوصفة بتفتيح البشرة بشكل ملحوظ وذلك لأن زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة.

تقوم الوصفة بإزالة التشققات التي توجد في كعب القدم.

يساعد الموز بشكل كبير في إضافة اللون الوردي الي الخدود مما يزيدها جمالا.