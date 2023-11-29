هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60" .. استخدمي وصفة زيت الزيتون والموز وضعيها ليله كاملة على هذه المنطقة من جسمك وهتدعيلي .. هتبقى احلى من سما المصري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب عوامل الجو وكبر السن يظهر للسيدات العديد من العلامات الغير محببة لهم في الوجه مثل الترهلات واسمرار البشرة ويقوم البعض منهم بشراء مستحضرات التجميل الغالية الثمن ولاكنها تكون بدون أي فائدة ولذلك يتجه البعض إلى استخدام الوقات الطبيعية وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفة الموز وزيت الزيتون ذا الفوائد الجبارة للبشرة وطريقة تحضيرها لتكوني اجمل من الفنانة المصرية سما المصري.

طريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون

لكي يتم تحضير هذه الوصفة يجب أن تقوم بإحضار مكوناتها وهي:

ملعقة من زيت الزيتون ومعلقة من الموز بالاضافة الى ملعقة من خل التفاح.

ثم قومي بإضافة كل هذه المكونات في وعاء لكي تختلط جيدا.

وبعدها يجب أن يتم غسل البشرة بالغسول المناسب البشرة ووضع الماسك عليه لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتم امتصاص الماسك وبعدها يتم غسل الوجه ومن ثم ترطيبه.

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون

هناك العديد من الفوائد التي تقدمها وصفة الموز وزيت الزيتون للوجه مثل: