"كنز في بيتك وانت متعرفش".. فوائد سحرية داخل قشور البصل.. لاترميها من اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - «فوائد قشر البصل» هو الجزء الخارجي من البصل، وهو غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة للصحة. إليك بعض فوائد قشر البصل، يحتوي قشر البصل على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، يعد البصل جزءا أساسيا من المطبخ، ولكن عندما يتعلق الأمر بطرق استخدامه، فإننا نتخلص دائما من القشرة الخارجية ثم نغسله ونستخدمه في طهي العديد من الأكلات.

فوائد قشر البصل

صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة في قشر البصل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الجهاز الهضمي: يساعد قشر البصل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق زيادة إنتاج العصارات الهضمية وتحسين حركة الأمعاء.

صحة المناعة:تساعد مضادات الأكسدة في قشر البصل على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية الخلايا المناعية من التلف.

صحة الجلد: تساعد مضادات الأكسدة في قشر البصل على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة المبكرة.

ومن أهم مميزات قشور البصل أنها قد تعمل كمسكن للآلام، فقط قم بغلي قشور البصل مع القليل من الماء، وصفي المشروب جيدا من القشور، واستمتع بكوب من شاي البصل لتسكسن آلام العضلات.

ويمكن استخدام قشور البصل كسماد للنباتات، حيث إنه يمتلك عناصر غذائية والتي يمكن أن تساعد النباتات في النمو بشكل أفضل، فقم بترك قشور البصل خاصتك في ضوء الشمس لبضعة أيام .