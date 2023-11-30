دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من حين لآخر قد نعاني من انسداد أنابيب الصرف التي تعد مصدر إزعاج في المنزل لأنها تؤدي إلى تجمع المياه المستعملة وتشكل روائح كريهة، ويحدث الانسداد عند تعلق أشياء كبيرة الحجم داخل المصفاة أو داخل أنبوب الصرف، وبعد فترة تتعفن هذه الأشياء وتنمو بسببها البكتيريا فتنبعث منها الرائحة الكريهة، إلى جانب ذلك قد تصبح رائحة حوض المطبخ كريهة لأنه لم يتم تنظيفه بشكل صحيح منذ فترة. ولكن ليس من الصعب معالجتها، فهناك العديد من الطرق السهلة التي يمكن اتباعها لتنظيف الحوض ذو الرائحة الكريهة في مطبخك.

[رائحة الحوض الكريهة]

هتختفي في لمح البصر .. طرق جهنمية للتخلص من رائحة حوض المطبخ الكريهة نهائيًا

التخلص من رائحة حوض المطبخ الكريهة

استخدام الماء الساخن وصابون الأطباق

في الواقع التخلص من رائحة حوض المطبخ الكريهة يمكن أن يكون أمراً سهلاً من خلال استخدام طرق طبيعية، بدون اللجوء إلى استخدام مواد كيميائية، لكن يجب أولا تنظيف الحوض جيداً بالماء الساخن وصابون الأطباق للتخلص من بقايا الأكل والدهون الملتصقة بالحوض، من خلال الخطوات التالية:

يتم وضع سدادة الحوض ثم يتم ملئه بالماء الساخن.

بعد ذلك، نقوم بإضافة القليل من صابون الأطباق.

بعدها يتم تشغيل المصرف مع فصل الحوض حتى تسمح بتدفق المياه.

مكعبات الثلج والملح الخشن

إذا قمنا باستخدام الماء وصابون الأطباق لتنظيف الحوض، لكن مازالت الرائحة الكريهة مستمرة، فإن الخطوة التالية هي تنظيف شفرات المصرف والتأكد من خلوها تماما من جزيئات الطعام العالقة، وهنا يمكننا استخدام مكعبات الثلج والملح الخشن وقشور الليمون حيث أن هذا المزيج أثبت فعاليته في التخلص من بقايا الطعام العالقة إلى جانب ذلك يمنح الحوض رائحة منعشة، لذا عليك اتباع الخطوات التالية:

نقوم بوضع كمية قليلة من مكعبات الثلج مع مقدار ٤ملاعق كبيرة من الملح الخشن في مصرف الحوض، حيث يساعد الثلج على إبعاد الطعام عن الشفرات بينما يقوم الملح الخشن بتفتيت الرواسب العالقة على الجوانب.

نكرر الخطوة السابقة مرة أخرى بنفس الطريقة، للتأكد من نظافة الشفرات تماما.

بعد ذلك يتم وضع القليل من قشور الليمون في المصرف للحصول على رائحة حمضية ومنعشة.