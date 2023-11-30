دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الراوتر هو الجهاز الذي يمكنك من الاتصال بالإنترنت في منزلك، سواء عبر شبكة لاسلكية (Wi-Fi) أو كابل إيثرنت يتصل الراوتر بمزود خدمة الإنترنت عن طريق خط DSL أو كابل الألياف البصرية ومع ذلك، عند انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال بالإنترنت، هل تعلم أنه يمكنك تشغيل الراوتر بدون الحاجة إلى الكهرباء باستخدام طرق بسيطة ومتاحة؟ في هذا المقال، سنشرح لك كيفية تحقيق ذلك.

كيف تستخدم الراوتر

[«معلومة بمليون جنيه».. طريقة جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء مش هتخطر على بالك!!.. ياريتني عرفتها من زمان]

يعتبر الراوتر جهازا ذا استخدامات متعددة في منزلك، حيث يوفر:

توفير الإنترنت لجميع أجهزتك مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر.

إمكانية ربط أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، وأجهزة الألعاب بشبكة الإنترنت.

إمكانية استخدام أجهزة التحكم عن بُعد وأنظمة المراقبة بشكل لاسلكي.

إمكانية مشاركة الملفات والطباعة بين الأجهزة المتصلة بالراوتر.

كيف تشغل الراوتر بدون كهرباء

في حال انقطاع التيار الكهربائي وتحتاج إلى البقاء على اتصال بالإنترنت، يمكنك تشغيل الراوتر بدون كهرباء باستخدام وسائل مختلفة إليك بعض الطرق التي يمكنك اعتمادها:

استخدام الباور بانك: يعتبر الباور بانك جهازا يستخدم لشحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويمكنك استخدامه أيضا لتشغيل الراوتر قم بتوصيل الراوتر بالباور بانك عبر كابل USB وسيعمل الراوتر بشكل طبيعي حتى ينفد شحن الباور بانك.

استخدام بطارية خارجية: البطارية الخارجية هي بطارية قابلة للشحن تستخدم لتشغيل الأجهزة الإلكترونية يمكنك توصيل الراوتر بالبطارية الخارجية عبر كابل USB، وسيعمل الراوتر بشكل طبيعي حتى تنفد البطارية.

استخدام وحدة UPS: تستخدم وحدة UPS لتوفير الطاقة الكهربائية في حال انقطاع التيار يمكنك توصيل الراوتر بوحدة UPS عبر كابل LAN، وتشغيل وحدة UPS ستوفر وحدة UPS الطاقة للراوتر حتى تنفذ بطاريتها.