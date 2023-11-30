دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل أنت جاهز لحل اللغز يبدو أن هذه المشكلة الرياضية سهلة ولكن الكثيرون يجدون صعوبة في حلها من المرة الأولى جرب حظك وانظر هل يمكنك التغلب على التحدي ام لا ان الألغاز المعتمدة على عود الثقاب يضفي متعة خاصة ويشجع على التفكير المنطقي والإبداع في هذا الاختبار تأتي المعادلات الرياضية كأحد أكثر الألغاز إثارة، حيث يمكن أن تحتوي بعضها على أخطاء تحتاج إلى تصحيح حاول تحريك المطابقات أو إضافة أو حذف بعضها للحصول على المعادلة الصحيحة، ولكن في هذا التحدي، حاول فقط تحريك مطابقتين للوصول إلى الحل الصحيح فلنشحب ذهنك ولنرى إن كنت تستطيع تحقيق هذا التحدي!.

صحح المعادلة الرياضية التي امامك

[“اتحداك انك تعرف تحلها صح من المرة الأولى”.. مشكلة رياضية تبدو سهلة، لكن الكثيرين غير قادرين على حلها جرب حظك وانظر]

هل أنت مستعد لتحدي العقل الجديد عليك تحريك فقط عصاين في صورة الأعواد الثقاب، بهدف الحصول على معادلة رياضية صحيحة تتطلب هذه المهمة تركيزًا عاليًا ومهارات ممتازة في حل ألغاز العصي الثقاب إذا كنت من محبي هذا النوع من الألغاز ولديك خبرة في التعامل معها، فمن الممكن أن تجد تحدي هذه المعادلة سهلاً فحافظ على التركيز، وقم بتحريك عصاين فقط للوصول إلى المعادلة الرياضية الصحيحة إذا نجحت في هذا التحدي، ستشعر بالفخر بقدرتك على التفكير الإبداعي والمنطقي لا تتردد في بذل قصارى جهدك، واستخدم حكمتك ودقتك في تحريك العصي بالتوفيق

حل اللغز الرياضى

لحل هذه المعادلة الرياضية بمطابقتين، يتعين علينا اتباع الخطوات التالية:

ننقل العود من علامة الجمع ونضعها في المكان الفارغ في الرقم 3، مما يجعل الرقم 9.

ننقل عودا أخر من الرقم 8 لتصبح الرقم 0، ثم نضع هذه العصا في المكان الفارغ في الرقم 3، مما يجعل القيمة النهائية للمعادلة: 9 – 9 = 0.

وهكذا، تم حل المعادلة الرياضية بنجاح باستخدام مطابقتين فقط، مما يبرهن على قدرتك على حل ألغاز عود الثقاب بذكاء استمر في تحدي نفسك وتطوير مهاراتك في حل هذا النوع من الألغاز!