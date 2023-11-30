مش هتصدق إلا لما تجرب .. طرق جهنمية لتشغيل " الراوتر " دون الحاجة لمصدر كهربي .. لو النور قطع استعملها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت الحاجة إلى وجود اتصال مع الانترنت على مدار الساعة هي السمة الرئيسية التي تميز المجتمعات اليوم فالكثير من الأشخاص يربطون حياتهم وعملهم وتواصلهم مع الآخرين من خلال هذا الاختراع فشريحة كبيرة من الناس تعمل من خلال الانترنت كما أن هناك الكثير من الطلاب اللذين يدرسون من خلال الانترنت لذا في كثير من الأحيان يحتاجون إلى أن يكون هناك اتصال بشكل دائم وثابت ولكن قد تصادفهم بعض الأمور التي قد تتسبب في قطع هذا الاتصال والتي من بينها فصل التيار الكهربي عن المنطقة السكنية التي تتبع لها وهو ما يتبعه انطفاء جهاز الراوتر الذي يعتبر المسئول الأول عن تشغيل الانترنت لذا فإنك بحاجة إلى أن يكون هناك بدائل .

– تشغيل الراوتر بدون كهرباء

الباور بانك : جدير بالذكر أن إحدى أهم الطرق التي من الممكن أن تكون بديلا للكهرباء هي استعمال الباور بانك بشكل مؤقت من خلال توصيل الراوتر عن طريق كابل ال usb وهو ما سيتيح لك استعمال الراوتر لفترة ليست بالقليلة ريثما تستعيد التيار الكهربي

البطارية الخارجية : واحدة من أكثر الأفكار التي تعد مبتكرة في الحصول على مصدر طاقة بديل لحين عودة التيار حيث أن كل ما تحتاج له هو القيام بتوصيل البطارية بكابل ال usb والذي يوفر لك الوقت الكافي لتتمكن من إعادة تشغيل جهاز الراوتر مرة أخرى .