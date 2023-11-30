هترجع جديدة لانج.. لنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار والبقع الصعبة بملعقة سحرية في ثواني.. جربيها فورًا مش هتندمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الملابس الفاتحة والملابس البيضاء من أكثر الملابس التي يصعب تنظيفها، والتخلص من الاصفرار والبقع التي توجد بها، حيث أنه أصبحت معظم منظفات الملابس البيضاء غالية الثمن، وبعضها لا يعطي النتائج المرضية من أول مرة، ولكن يمكنك الآن بوصفة سهلة وبسيطة وبمكون يوجد في جميع المنازل ولا يكلفك الكثير من الأموال الحصول على ملابس بيضاء ناصعة البياض، وسوف نوضح لكم في هذا المقال المكونات التي نحتاج إليها، وطريقة تحضير الوصفة، والحصول على أفضل النتائج من أول استخدام.

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مكونات تنظيف الملابس البيضاء

يمكنك بهذه المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل وتكلفك مبلغ بسيطة جدا الحصول على ملابس بيضاء ناصعة البياض، والتخلص من كافة الاصفرار الذي يوجد بها:

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من مسحوق الغسيل.

لتر من الماء.

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طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

بعد ما وضحنا لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير هذه الوصفة واستخدامها في تنظيف الملابس البيضاء، نتابع معكم طريقة استخدامها وتحضيرها في النقاط التالية:

أولًا، قومي بإحضار وعاء واسع لوضع الملابس به ثم ضيفي عليها لتر الماء.

قومي بعد ذلك بوضع جميع المكونات السابقة على الملابس والماء، من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل ومسحوق الغسيل، وقلبيهم معا مع الملابس.

اتركي الملابس منقوعة في هذا الخليط لمدة 60 دقيقة.

ثم بعد ذلك ضعي الملابس في الغسالة و قومي بتشغيلها على برنامج لمدة نصف ساعة.

أخرجيها بعد ذلك، وسوف تري نتيجة رائعة من البياض والتخلص من كافة البقع والاصفرار.