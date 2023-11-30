[كارثة سودا بتحصل لما تشربها... أضرار خطيرة لا تعرفها عن ’’الحلبة’’ قم بمعرفتها الان قبل فوات الاوان]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الناس خارج المنزل طوال اليوم ، بسبب أعمالهم الخاصة ، في هذه الحالة ، فهم يعودون إلى المنزل متعبون بعد يوم طويل من العمل ، في هذه الحالة ، يعانون من آلام الجسم أثناء الجلوس على كرسي المكتب والكتابة على الكمبيوتر أثناء النهار ، وهذا النقص في الحركة يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر ،خاصة المفاصل ، لأنه لا يوجد الكثير من النشاط خلال النهار في هذه الحالة ، إذا كان هناك ألم في العضلات ، فيمكننا استخدام حيلة صغيرة ذكية ، وهي استخدام الصابون تحت الوسادة قبل الذهاب إلى الفراش.

لماذا يتم وضع الصابون تحت الملايا قبل النوم؟

عادةً ما يستخدم الصابون لغسيل الملابس وتنظيف أي أوساخ من ملابسك ، لكنك ستندهش من الفوائد العديدة الأخرى لهذا المنتج الفعال ، حيث يمكن أن يساعدك الصابون على النوم بشكل سليم ويخفف من آلام العضلات، كما أنه يجد أغلب الأشخاص صعوبة في النوم بسبب الأرق الكثير أو بسبب وجود الألم الجسدي.

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فوائد وضع الصابون

• يمكن أن يؤدي وضع قطعة من الصابون تحت الملاءات ، خاصةً تحت قدميك ، إلى تقليل تقلصات العضلات أثناء الليل ، والتي يأتي بعضها فجأة ويتداخل مع النوم ليلاً.

• تخفيف متلازمة تململ الساق (RLS) من خلال وضع الصابون تحت السرير

• كما أن وجود آلام العضلات أو التشنجات في الليل، قد تواجه من متلازمة تململ الساق التي من الممكن أن تجعل نوم الليل صعب في بعض الأوقات، حيث تتسبب هذه المتلازمة في تحريك كل من ركبتيك وساقيك دائما، وهو ما قد يكون من ضمن أسباب قلة النوم.