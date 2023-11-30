بيقولك لو أكلت جزر كتير هيبقى لونك أصف معقووووووووول وبعدين هو ليه الجزر لونه برتقالى أكثر من البرتقال نفسه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جاءت نتائج إحدى الدراسات العلمية الحديثة، التي أجراها علماء جامعة نورث كارولينا، أن هناك 3 جينات متنحية مسؤولة عن اللون البرتقالي للجزر نظرا لاحتوائه على العديد من الكاروتينات، وهي أصباغ طبيعية تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين وتحمي الخلايا من الشيخوخة المبكرة.

ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية فقد أظهر تحليل جينوم لأكثر من 600 نوع من الجزر، أن اللون البرتقالي لهذه الخضروات الجذرية تحدده ثلاثة جينات، فلكي يكتسب الجزر هذا اللون، يجب أن تكون هذه الجينات في حالة متنحية (غير معبر عنها).

الكاروتين الموجود فى الجزر يسبب لمن يأكل منه كميات كبيرة أن يصبح لونهم أصفر قليلا

كما أن تناول الكاروتينات في الطعام يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، مؤكدين “أنها أدوات حماية موثوقة ضد الأضرار الكيميائية الضوئية التي تلحق بشبكية العين”.

ومن المعروف أن الجزر برتقالي اللون، وهذا ما اعتدنا عليه، ولكن الجزر يأتي بألوان عديدة أخرى منها

الأبيض، والأصفر والأرجواني الداكن

هل الجزر من الخضار ام الفواكه؟

ينتمي الجزر إلى الخضروات الجذرية، ويعد أحد أكثر أنواعها تميزاً وغنى بالعناصر الغذائية التي تقدم العديد من الفوائد للصحة والجسم، مثل دعم وظيفة الجهاز المناعي، وتحسين صحة العين، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.