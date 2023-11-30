دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائما تبحث كل سيدة على أن تكون جميلة وجذابة بشكل كبير، لهذا السبب تريد التخلص من أي مناطق داكنة في الجسم والتخلص من الاسمرار الموجود حول الفم بجانب أن جميع مستحضرات التجميل أصبحت لا تقدم أي فائدة ويوجد لها العديد من الأضرار الجانبية لهذا السبب يوجد وصفات تفتيح شائعة جدا في الفترة الأخيرة والتي تعمل على إزالة جميع السواد الموجود في الركبتين والكوعين بشكل كبير وتجعل المكان فاتح ولامع ولا يوجد به آثار أي جلد ميت لهذا سوف نقدم لكي هذه الوصفة بالتفصيل وماهي مكوناتها وطريقة استخدامها أيضا.

استخدام الشاي مع الصابون لتبيض الجسم

يحتوي الشاي على الكثير من الفوائد الهامة التى تعود على الجلد بالنفع وحل مشاكل التجاعيد ، وعند استخدام الشاى بشكل معين مع الصابون يساعد على تفتيح الجسم وترطيب الجسم كما يعمل على التخلص من البقع الداكنة التى تكون موجودة في الكوع والركبة ، ويمكن تحضير خلطة الشاي مع الصابون من خلال الخطوات التالية :

نقوم في البداية ببتحضير صابونة بالليمون ونبشر الصابونة .

ثم نقوم كوب من الماء المغلى ونضع بداخلها معلقة من الشاى ونقلبها .

ونضع مقدار من من الصابون ونخلطهم حتى يذوب الصابون ونصل الى قوام كريمي.

ونضيف مقدار من الجليسرين ثم نضيف نشا ونضع معلقة من اللبن المجفف ونخلطهم جيدا .

ثم نقوم بوضع مقدار من الخليط على المناطق التى بها بقع سوداء .

ويكون من الافضل وضع الخليط قبل النوم ونترك هذا الخليط لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر.

["فكرة لم تخطر على بال الجن"..قومي بوضع الشاي على الصابون ومش هتصدقي النتيجة.. ندمت إني مجربتهاش!!!]

مقادير وصفة الصابون والشاي

المكونات الخاصة بهذه الوصفة تكون سهلة وبسيطة جدا ولا يكون بها تكلفة باهظة، حيث أنها تكون متوفرة داخل أي منزل وهذه المقادير تكون كالآتي:-

كوب من الشاي الساخن.

جليسرين.

لبن بودر.

نشا.

صابونة تكون مبشورة.