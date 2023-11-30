[“لو اللمبة اتحرقت تصليحها علينا ”.. أفضل طريقة لإصلاح اللمبة الليد المحروقة بكل سهولة وبأقل الإمكانيات كمان!!.. جربها يلا!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت مؤخرا مصابيح الليد الموفرة للطاقة في عدة دول العالم لأنها تساعد على التقليل من استهلاك الكهرباء أكثر من 80%مقارنة بالمصابيح العادية ما يؤدي إلى انخفاض فاتورة الكهرباء،ولكن هل فكرت يوماً أنك تستطيع إعادة تصليح اللمبة الليد المحروقة مرة أخرى؟ أصبح ذلك متاحا الآن ويستطيع الجميع فعله بخطوات بسيطة وسهلة جداً، خاصة بعد انتشار اللمبات الموفرة للطاقة الكهربائية ومع غلو ثمنها يصبح إعادة تدويرها مرة أخرى توفيراً لإنفاق الكثير من الأموال.

طريقة اصلاح اللمبة الليد المحروقة

سوف نحتاج إلى بعض المعدات لإصلاح لمبة ليد الموفرة منها مكواة لحام كهربائية، لكن إذا لم يكن لديك واحدة فاستخدم مفك عادي لكن قم بتسخينه فقط على النار ليحل محل المكواة، كذلك يمكن الاستعانة بهوت لحام الذي يستخدم في صيانة الجولات وهو أنسب خيار لإصلاح الليد المحروقة من خلال التسخين بالهواء الساخن، فإن لم يكن لديك هذا ارجع إلى الخيارات الأولى.

كذلك سوف نحتاج إلى قصدير لحام من أي نوع كي نستطيع استخدامه في حزف الموجود في اللمبة المحروقة وتغييره به باستخدام ولاعة سخان لتسخين البوردة، بالإضافة إلى دواية للتجربة.

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خطوات اصلاح اللمبة الليد المحروقة

• بعد إحضار هذه المعدات قم برفع الغطاء البلاستيكي عن اللمبة الليد قم توجه إلى مصابيح الليد الصفراء الصغيرة سوف تجد واحدة سوداء وستكون هي السبب في العطل، أما إذا رأيت أن جميعهم لونهم أصفر فاستخدم كشاف الهاتف حتى تستطيع رؤية الأغمق بينها.

• بعدها استخدم الملقاط في إزالتها وأضف واحدة أخرى عن طريق التسخين وقم بتوصيل الطرف الموجب بالسالب في مكان الليد المحروقة.