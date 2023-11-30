ندمت اني مجربتهاش من زمان!!.. تعرف على وصفة «زيت الزيتون مع الكمون» .. حياتك الزوجية هتتغير 200% لمة تستخدميها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كثير من البنات أو النساء بشكل خاص لا يعرفون قيمة وفوائد وصفة زيت الزيتون مع الكمون حيث زيت الزيتون والكمون من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر، حيث تساعد على تقوية البصيلات وتحفيز نمو الشعر، كما أنها تساعد على ترطيب الشعر ومنع تساقطه وتقصفه.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل وصفة زيت الزيتون مع الكمون للشعر وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على فوائد زيت الزيتون للشعر

[الزيتون مع الكمون]

الزيتون مع الكمون

يحمي الشعر من التلف والتساقط.

يمنح الشعر اللمعان والحيوية.

يساعد على تنعيم الشعر وجعله أكثر قابلية للتمشيط.

يعالج الشعر الجاف والمتقصف.

تعرف على فوائد الكمون للشعر

يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه.

يحفز نمو الشعر ويجعله أطول.

يعالج قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس.

يرطب الشعر ويمنع جفافه.

تعرف على طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والكمون للشعر

المكونات:

كوب من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من بذور الكمون.

تعرف على طريقة التحضير:

اغسلي بذور الكمون جيدًا.

انقعي بذور الكمون في زيت الزيتون لمدة 24 ساعة.

صفي المزيج من بذور الكمون.

وزعي المزيج على شعرك الجاف.

دلكي فروة رأسك بأطراف أصابعك بحركات دائرية.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.