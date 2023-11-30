دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اللغز الذي حير جميع المدرسين هل تعرف ما هو جمع كلمة انسان في اللغة العربية حيث إن جمع الكلمة ومفردها تعتبر من أشهر الأسئلة التي توجد في امتحانات الثانوية العامة والتي تسبب توترا كبيرا للطلاب حيث أن اللغة العربية تحتوي علي العديد من الكلمات التي تختلف معانيها من جملة لأخرى وفي المقال سوف نخبركم عن جمع كلمة إنسان في اللغة العربية.

أهمية جمع الكلمة ومفردها

مع قرب امتحانات الثانوية العامة يشعر بعض الطلاب بالخوف من سؤال جمع الكلمة ومفردها في امتحان اللغة العربية ولذلك يقومون بالبحث عن اسئلة امتحانات السنين السابقة للتدريب علي مدي صعوبتها ومعرفة طريقة الإجابة الصحيحة عليها وينصح المدرسين الطلاب بالتدريب المستمر على حل مثل هذه الأسئلة حتى يتمكنوا من اجتياز الامتحان بكل سهولة بالإضافة إلي ضرورة حل الامتحانات التي تقوم الوزارة بتنزيلها من أجل التعرف على صفات امتحان اللغة العربية ومذاكرة كل الدروس المقررة في المنهج بطريقة جيدة.

ما هو جمع كلمة انسان في اللغة العربية

["اختبر مهاراتك اللغوية" .. هل تعرف ماهو جمع كلمة انسان في اللغة العربية ؟ .. إجابة الكل بيدور عليها!!! ]

“اختبر مهاراتك اللغوية” .. هل تعرف ماهو جمع كلمة انسان في اللغة العربية ؟ .. إجابة الكل بيدور عليها!!!

لأن اللغة العربية مليئة بالمصطلحات والكلمات الفريدة من نوعها فقد جاء في امتحان الثانوية العامة جمع كلمة انسان وقام الدكتور جودة مبروك أستاذ اللغة العربية في جامعة بني سويف بالإجابة السليمة عليه حيث أنه قال إن جمع كلمة انسان هي أناس و أناسي وقال إن أصل هذه الكلمة هو أناسين على وزن فعاليل ولكن هذا الجمع لا يتم استخدامه في اللغة العربية وبدلا منه يستخدم كلمة أناس وأناسي.