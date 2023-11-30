["ممكن تتحول لسم قاتل".. هل تعلم أن تناول البطاطس في تلك الحالة يؤدي الى وفاتك.. اعرف الآن]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس من الخضروات التي يحب الكثير من الناس تناولها بشكل منتظم ، خاصة أنها سريعة التحضير ويمكن تحضيرها بأشكال متنوعة ، وتحاول جميع الأمهات دائمًا توفير طعام صحي لأسرهن ، والبطاطس كذلك غني بالفيتامينات والألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة للجسم ، ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن تسبب البطاطس ضررًا كبيرًا للجسم بسبب وجود بعض البقع الخضراء على البطاطس ، ويريد الجميع معرفة ما إذا كانت هذه البطاطس صحية للأكل أو ضارة بالصحة ، دعونا نلقي نظرة على الأسطر التالية.

أضرار تناول البطاطس في هذه الحالة

البطاطسهي واحدة من الخضروات القليلة التي تزرع وتنمو تحت الأرض. يُعتقد أنها نباتات الكلوروفيل التي لا توجد في الضوء ، ولكن إذا تعرضت البطاطس للضوء يحدث تغيير يسمى سولانين ، وتوجد هذه المادة بمستويات عالية ، تناول البطاطس المحتوية على هذه المادة ، وخاصة بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب آلامًا شديدة في البطن ، وقيءًا ، وصداعًا ، وإسهالًا. لذلك ، لا يمكن أن تؤكل البطاطس على شكل أجزاء ، ولكن يجب التخلص منها بالكامل. هذا لأنه ينتشر في البطاطس ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

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طريقة تخزين البطاطس ومنع تحولها للون الأخضر

تعتبر طريقة تخزين البطاطس والبيئة التي توجد بها مسؤولة إلى حد كبير عن تلوين الخضروات الجذرية ، بحيث يمكن أن تتحول إلى اللون الأخضر بسبب التخزين غير السليم للبطاطس، ولهذه الغاية ، فإن أفضل طريقة لتخزين البطاطس هي تخزينها في مكان بارد وجاف ومظلم لتجنب تحولها إلى اللون الأخضر ، سيكون هناك معدل ضوء معين على البطاطس ، ولا توجد مصابيح فلورسنت ، لذلك لن تتحول البطاطس إلى اللون الأخضر ، وبالتالي تصبح غير صالحة للأكل.