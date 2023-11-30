دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الدلالات على اختراق الواتساب، حيث يمكن أن يكون اختراق حساب واتساب أمرًا مزعجًا، حيث يمكن للمتسللين الوصول إلى رسائلك وبياناتك الشخصية، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

علامات اختراق الواتساب

يمكن لتلقي رسائل أو اتصالات غير متوقعة من أشخاص لا تعرفهم، ان يدل هذا علامة على أن المتسلل يحاول التواصل مع جهات اتصالك للحصول على معلومات إضافية أو لإغرائهم بفتح رابط ضار، كما أن ملاحظة أو وجود تغييرات في إعدادات حسابك، مثل الصورة الشخصية أو رقم الهاتف، فإذا لاحظت أي تغييرات لم تقم بها، فهذا قد يكون علامة على أن المتسلل قد تمكن من الوصول إلى حسابك.

[«كله يلحق نفسة بسرعة».. احذر انت متراقب علامات إذا ظهرت عنك فاعلم أن الواتس مراقب وهناك حالة تجسس هتخرب بيتك !!]

كيف يمكن تجنب اختراق الواتساب

قم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة الأخرى التي تستخدم حسابك، حيث يمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الأجهزة المرتبطة وتحديد تسجيل الخروج من جميع الأجهزة.

قم بتغيير كلمة مرور حسابك، حيث يمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الحساب > كلمة المرور.

قم بتمكين التحقق بخطوتين. سيساعدك ذلك على حماية حسابك من الهجمات المستقبلية. يمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لمساعدة في حماية حسابك من الاختراق:

استخدم كلمة مرور قوية ومعقدة لحساب واتساب الخاص بك.

قم بتمكين التحقق بخطوتين.

تحديث تطبيق واتساب الخاص بك بانتظام.