دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “هتبقي ملكة جمال في ظرف أسبوع “.. نتيجة مبهرة عند استخدام التين المجفف قبل النوم مباشرةً.. إن مشروب التين المجفف مع الحليب الدافئ عبارة عن مشروب غني ومفيد جداً لصحة الإنسان، حيث أنه يحتوي على فيتامينات كثيرة منها فيتامين ك و سي و أ و E والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، وهذا المزيج من المشروبات المغذية للجسم في الشتاء بشكل خاص لأن هذا الفصل يعرض الكثير إلى نزلات البرد الموسمية.

طريقة تحضير مشروب الحليب مع التين المجفف

• قومي بوضع كوب من الحليب في وعاء على النار ثم انتظري حتى يغلي ثم أضيفي 3 قطع من التين المجفف ونبدأ في غليه مرة أخرى مع 3 حبات أخرى من الزعفران، بعدها تم تخفيف هذا المشروب الغني بنصف كوب من الماء مع كل نصف كوب من الحليب.

• أما إذا كان لديك حساسية ضد اللاكتوز فقم بمضغ التين مباشرة وتناول بدائل الحليب معه مثل حليب الصويا والشوفان واللوز، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الوصفة لا تناسب مرضى السكري لأنها غنية بالسكروز.

["هتبقي ملكة جمال في ظرف أسبوع".. نتيجة مبهرة عند استخدام التين المجفف قبل النوم مباشرةً.. شاهد بالصور!]

الفوائد الصحية لتناول مشروب التين المجفف بالحليب قبل النوم

هذا المشروب يعمل على تحسين الجهاز المناعي في الجسم وتحسين حالة العظام والدماغ والأسنان وعلاج التهابات العضلات والمفاصل، وتحسين عملية الهضم ويعالج مشكلة الامساك والتحكم في ضغط الدم وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بأمراض السرطان وتحسين المناعة للتصدي لأي بكتيريا وفيروسات.