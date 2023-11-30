معجزه محدش يتوقعها».. لماذا يجب وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته دائماً ؟.. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تختلف وتتعدد الآراء بين الأفراد حول الفائدة من وضع الهاتف على شاشته بدلاً من وضعه على ظهره يرى البعض أن هذا الوضع يمكن أن يساهم في الحفاظ على سلامة الشاشة وتمديد عمرها، حيث يتجنب الهاتف تعرضها للكسر نتيجة لسقوط أي شيء عليها بالمقابل، يعتبر آخرون أن الفائدة الرئيسية لتركيب الهاتف بشكل مقلوب تتمثل في منع ارتفاع درجة حرارته، وبالتالي الحفاظ على بطاريته وشاشته من التأثر الضار الناتج عن الحرارة المرتفعة للجهاز.

الفكرة من وضع الهاتف مقلوبا على شاشته

الفكرة وراء وضع الهاتف مقلوباً على شاشته تكمن في أنه عندما يتم وضع الهاتف بحيث تكون شاشته موجهة لأسفل، يمتص الهواء بشكل فعّال ويبرد بطارية الهاتف في حالة وضع الهاتف بالشاشة لأعلى، تتلاصق بطارية الهاتف بشكل كامل مع السطح، مما يحد من تداول الهواء ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها.

إضافةً إلى ذلك، يحمي وضع الهاتف مقلوباً من حدوث خدوش على شاشته، حيث تكون حواف الهاتف مرتفعة بقليل، مما يمنع الشاشة من الاتصال المباشر بأي سطح وبهذا، يمنع هذا الترتيب الخدوش ويحافظ على سلامة الشاشة.

كما يُمنع وضع الهاتف مقلوباً من حدوث خدوش في عدسة الكاميرا الخلفية، ويحمي مستشعر الصورة من التلف، خاصةً إذا كانت الشاشة مائلة لأسفل يعزز هذا الإعداد الحماية الشاملة للهاتف الذكي، حيث يتجنب التهديدات الخارجية التي قد تؤثر على مستشعرات الصورة والهيكل العام للجهاز، وهذا يكون أمرًا مهمًا خاصةً في هواتف الجيل الحديث الأكثر هشاشة وتقدمًا.

نصائح للحفاظ على الهواتف

تنظيف الهاتف بانتظام: يُنصح بتنظيف الهاتف بشكل دوري للتخلص من تراكم البكتيريا والجراثيم الناتجة عن اللمس اليومي يمكن لطبقات الدهون الناتجة عن الأيدي أن تؤثر على لمعان الشاشة وتقلل من متعة استخدام الهاتف لذا، استخدم منشفة من الألياف الدقيقة لتنظيف الهاتف بانتظام.

رعاية بطارية الهاتف: تجنب إفراغ البطارية بالكامل قبل إعادة شحنها، وتجنب شحن الهاتف طوال الليل الشحن عندما تكون البطارية في نطاق 20-80٪ يساعد في الحفاظ على جودة البطارية. يُفضل أيضًا تغطية شاشة الهاتف لتجنب انقطاعات غير ضرورية، مما يحفظ عمر البطارية بفضل عمل مستشعر البيئة الذي يعتمد على تغطية الشاشة.