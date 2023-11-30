[«ياريتني جربتها من زمان»... أسهل طريقة لاسترداد الفيزا بعد سحبها داخل ماكينة ATM.. وما أسباب سحب الفيزا]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع زيادة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي الـ ATM من قبل الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى أصحاب المعاشات بدأت بعض المشاكل في الحدوث وهو أمر طبيعي نتيجة الضغط عليها، ومن بين هذه المشاكل مشكلة يجب الماكينة للبطاقات الائتمانية التي يحصل عليها المواطن كي يستطيع يجب أمواله سواء أكانت راتب شهري لا معاش، ولذلك نجد أن كل من يواجه هذه المشكلة يبحث عن طريقة التعامل مع سحب بطاقة الائتمان داخل ماكينة الصراف الالي وهو ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في سطور هذا المقال.

طريقة التعامل مع سحب بطاقة ATM داخل ماكينة الصراف الآلي

• تحدث محمد عيد الخبير المصري عن أنه إذا ما تم سحب الفيزا بداخل ماكينة الصراف الآلي حينها ينبغي على صاحبها التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء الخاصة بالبنك الذي يتبعه وذلك حتى يتم ايقاف البطاقة بشكل مؤقت حتى يستطيع العميل الاحتفاظ بجميع أمواله وسرية معلوماته وبياناته.

• وبعد ذلك يتقدم بطلب استبدال بطاقة الائتمان إلى أحد فروع البنك التابع له وسوف يحصل عليها بكل سهولة في غضون خمسة أيام فقط وقد تصل في بعض الأحيان إلى 14 يوم.

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رسوم استرداد الفيزا

بالطبع عملية استرداد الفيزا تحتاج إلى بعض الرسوم والتي تختلف من بطاقة لأخرى حسب نوعيتها، فعلى سبيل المثال هناك بطاقات ائتمانية وهناك بطاقات خصم مباشر وبالتالي يتم تحديد رسوم استرداد الفيزا وفقاً لنوع الفيزا.