[«فيه سم قاتل»... استشاري ألماني يحذر من تخزين البيض في التلاجة لتلك المدة... هتندم لو عملتها!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “يتحول إلى قنبلة موقوتة”.. تخزين البيض في الثلاجة يجعله فاسداً.. ومدة صلاحيته 7 أيام فقط، إن باب الثلاجة على الرغم من أنه يحتوي على الكثير من الأشياء الهامة ويحتفظ بها لنا إلا أنه إذا وضع فيه البيض سوف يتحول إلى قنبلة موقوتة تتسبب في مشاكل صحية خطيرة، لهذا فهو ليس أفضل خيار لك لتخزين البيض وهذا لأنه معرض إلى عدم استقرار درجة الحرارة لأننا نستخدم الثلاجة ونفتحها أكثر من مرة في اليوم وهو ما يؤثر بدرجة كبيرة على صلاحية البيض بلا شك.

أفضل طرق تخزين البيض

ينبغي الابتعاد كل البعد عن وضع البيض في الثلاجة بل كل ما عليك هو وضع البيض في أحد الرفوف وهذا لأن الباب يتعرض إلى تغيير جذري في درجات الحرارة مع كل مرة نفتحه فيها، وهو ما يقلل جودة البيض.

كذلك ينبغي عليك وضع البيض في علبة كرتون أو بلاستيكية مغلقة حتى لا تجعله يتأثر بالروائح المختلطة الموجودة في الثلاجة، كما لا يفضل غسله بل القيام بذلك عند الاستخدام فقط حتى لا تزداد الميكروبات عليه.

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مدة تخزين البيض

ومدة تخزين البيض في الثلاجة تبلغ 7 أيام مقابل يوم واحد بدون تخزين، ولهذا لا ينبغي عليك الاحتفاظ به لمدة تزيد عن 5 أسابيع لأن بعد هذه المدة لن يحتفظ بخواصه وطعمه والبيض المشروخ لا ينبغي تخزينه أكثر من 3 أيام فقط لا غير.