وفري فلوسك واعمليها لعيالك.. سلطات المطاعم المشهورة بكل أسرارها وتكتها وطريقة تحضيرها في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد السلطات من الأطباق الجانبية التي تقدم في المطاعم، وتتميز بنكهاتها وأنواعها المختلفة لترضي جميع الأذواق، والسلطة عمومًا تعتبر طبق غني بالمكونات المفيدة والصحية لجسم الإنسان، ولأن السلطات التي تقدم في المطاعم لها شعبية كبيرة لدى الكبار والصغار فالأسرة، لذلك تسعى الأمهات لإعدادها في المنزل، والحصول على نفس الطعم الذي يقدم في المطاعم.

[سلطات المطاعم المشهورة.. أهم أسرارها وطريقة تحضيرها في المنزل]

سلطات المطاعم

سنقدم في هذا المقال ثلاث أنواع مختلفة من سلطات المطاعم المشهورة وكيفية إعدادها بالمنزل كالآتي:

سلطة الكول سلو

المكونات

½ كوب من المايونيز.

½ كوب زبادي.

¼ كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 حبة من الكرنب الأبيض صغير الحجم.

1 حبة من الجزر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق نضع كل من المايونيز والزبادي والحليب والعسل، نخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

نقوم ببشر كل من حبة الكرنب الأبيض وحبة الجزر، ونضيفهم إلى خليط المايونيز ونقلب المكونات مع بعضها حتى تندمج تمامًا، وتصبح جاهزة للتقديم.

سلطة البطاطس بالمايونيز

المكونات

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

½ كوب من المايونيز.

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

رشة ملح.

رشة فلفل أبيض (اختياري).

2 حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

½ كيس من الخضار المشكل المجمد.

طريقة التحضير

نقطع حبات البطاطس بعد غسلها وتقشيرها إلى مكعبات متوسطة الحجم، ونقوم بسلقها في مياه مغلية لمدة عشر دقائق تقريبًا، بعدها نصفيها من الماء ونضعها في الثلاجة لتبرد.

نقوم بسلق الخضار المشكل لمدة خمس دقائق في مياه مغلية ونصفيه جيدًا، ونتركه في الثلاجة ليبرد.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الخل والمايونيز والعسل ورشة الملح والفلفل الأبيض ونقلب المكونات مع بعضها.

نبدأ بإضافة مكعبات البطاطس المسلوقة والخضار المشكل المسلوق ونخلط كل المكونات مع بعضها وتصبح جاهزة للتقديم.

سلطة الزبادي

المكونات

1 حبة خيار كبيرة الحجم.

1 ملعقة صغيرة من النعناع الطازج.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأبيض (اختياري).

3 كوب من الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير حبة الخيار ونبشرها ناعم، ونضيف إليها ملعقة النعناع بعد تقطيعه ناعم وزيت الزيتون والملح والفلفل الأبيض نخلطهم جيدًا مع بعض.

نضيف الزبادي إلى هذا الخليط وندمجهم مع بعض جيدًا، وتصبح جاهزة للتقديم.

وهذه السلطات يفضل أن تظل بالثلاجة ساعة على الأقل قبل التقديم، وتقدم مع الكثير من الوصفات مثل المشاوي والدجاج المقلي والأسماك.