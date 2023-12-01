هياكلوا صوابعهم بعديها.. بمكونين بس طريقة عمل فطائر الجبنة الموتزاريلا المحشية السريعة لأحلى وجبات إفطار وعشا بدون فرن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأكلات السريعة هي أكثر ما يبحث عنها جميع النساء وخاصةً لوجبات الإفطار أو العشاء، وتعتبر الفطائر باختلاف أنواعها هي وسيلة الإنقاذ السريعة، وذلك لأنها وجبه مشبعة لذيذة ومليئة بالعناصر الغذائية، كما أنها لا تحتاج للكثير من التكاليف، لذلك جئنا لكم بطريقة مختلفة وسهلة جدًا لإعداد الفطائر المحشية بالجبنة في المنزل، التي لا تتعدى الدقائق المعدودة حتى تكون جاهزة بأجمل شكل وطعم، لذلك تابعونا الآن للتعرف على خطوات التحضير من خلال هذا المقال.

[طريقة عمل فطائر الجبنة الموتزاريلا المحشية السريعة لأحلى وجبات إفطار وعشا بدون فرن]

طريقة عمل الفطائر السريعة

إليكم أسهل وأفضل طريقة لعمل الفطائر المحشية بمكونات اقتصادية وفي دقائق معدودة، وهذه الطريقة تتمثل في إتباع الآتي:

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة سكر صغيرة.

رشة ملح مناسبة.

مكونات الحشو:

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

نصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة.

طماطم مقطعة مكعبات.

فلفل رومي مقطع مكعبات.

طريقة التحضير

في البداية أحضري وعاء مناسب، ثم انخلي الدقيق بداخله.

ثم أضيفي رشة الملح، مع إضافة السكر واخلطي المكونات لتتجانس مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية يمكن فردها بسهولة.

بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات.

على سطح صلب افردي إحدى الكرات حتى تصبح طبقة رقيقة.

أضيفي بداخلها خليط من مكونات الحشو.

ثم قومي بلفها على شكل رول أو على شكل مثلث، وذلك حسب الرغبة.

بعد ذلك اتبعي هذه الخطوات مع باقي كرات العجين.

أحضري مقلاة من التيفال وضعي بداخلها بعض القطرات من الزيت.

اتركي الزيت حتى يسخن، ثم قومي بإضافة الفطائر.

اتركي بعد ذلك الفطائر حتى يتغير لونها من الأسفل إلى اللون الذهبي.

ثم قومي بقلبها على الاتجاه الآخر.

بعد تمام النضج ارفعي الفطائر من على النار وتوضع على ورق مطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة بها.

ثم تقدم مع بعض المقبلات ويتم تناولها ساخنة بألف هنا وشفا.