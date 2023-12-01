[يا سلام على الجمدان.. نبتة طبيعية مفعولها كالسحر هترجعك لسن الـ20 حتى لو كنت عجوزا بعكاز]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتساءل العديد من النساء اللواتي يسعين لحل مشاكل الشعر عن فعالية طريقة عمل منقوع اكليل الجبل للشعر، الأبحاث العلمية قد أظهرت فوائد رائعة لإكليل الجبل، المعروف أيضًا بالروزماري، كنبات عطري يستخدم في العديد من الوصفات الطهي.

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وصفة إكليل الجبل للشعر

لا يدرك الكثيرون مدى الفوائد التي يمكن أن يوفرها إكليل الجبل عند استخدامه للعناية بالشعر، فمن من النساء لا يرغبن في تطويل شعرهن وتنعيمه، لتتمعي بجمال شعرك اللامع والناعم والتخلص من مشاكله مثل التقصف والتساقط، وفيما يأتي سوف نذكر لكم أهم المكونات للحصول على شعر ناعم وجميل:

ملعقة كبيرة من أوراق إكليل الجبل “روزماري”.

2 كوب ماء.

طريقة التحضير

يمكن تحير الوصفة من خلال اتباع الخطوات الآتية بدقة، وذلك لكي تحصلين على وصفة تساعدك على الحصول على شعر ناعم وجميل تتألقين به، وفيما يأتي سوف نذكر لكي أهم الخطوات التالية لتحضير الوصفة:

ضعي 2 أكواب من الماء على النار حتى يغلي.

أضيفي أوراق إكليل الجبل إلى الماء المغلي.

[وصفة إكليل الجبل للشعر]

خفضي درجة الحرارة واتركي الخليط يغلي لمدة 3 دقائق، مع تغطيته أثناء الغليان للحفاظ على الزيوت.

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا.

صفي الخليط ليكون جاهز للاستخدام على فروة الشعر.

[وصفة إكليل الجبل للشعر]

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام وصفة إكليل الجبل للشعر يوميًا بعد تنفيذ الخطوات التالية لكي نحصل على نتيجة رائعة وجميلة، وبعد استخدام تلك الوصفة سوف تنبهرين بـ شعر صحي وجميل يعطي لكي منظرًا رائعًا وخلابًا كـ ملكات الجمال:

ضعي خليط إكليل الجبل في زجاجة رذاذ ورشي شعرك يوميًا.

يمكن مزج زيت إكليل الجبل مع الشامبو لزيادة فوائد إكليل الجبل.

عند غسل الشعر، قومي بتدليك فروة الرأس بزيت إكليل الجبل لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي الشعر بالشامبو.