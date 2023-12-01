مش هتشتريها من برا تاني.. أسهل "طريقة تحضير القهوة لاتيه" زي الكافيهات لعشاق القهوة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -مشروب القهوة اللاتيه يُعتبر واحدًا من المشروبات المميزة والمهمة في قوائم المقاهي والمطاعم، ومع ذلك يُمكنك تحضير هذا المشروب اللذيذ في منزلك باستخدام مكونات قليلة وسهلة التوفر، حيث يُعتبر اللاتيه مزيجًا رائعًا من الإسبريسو والحليب، وهو مشروب يمكن تقديمه بطريقتين ساخنًا أو باردًا، إن تحضير القهوة اللاتيه في المنزل يمنحك الفرصة لتجربة مختلف النكهات.

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مكونات تحضير القهوة لاتيه

تحتاج إلى هذه المقادير لتحضير قهوة اللاتيه، حيث بإمكانك تحضيرها في 5 دقائق فقط.

كوب من القهوة الساخنة.

ملعقتان كبيرتان من الشوكولاتة الساخنة.

ربع كوب من الحليب كامل الدسم.

طريقة تحضير القهوة لاتيه

هذه الوصفة تقدم لك قهوة لاتيه بنكهة رائعة من مزيج القهوة مع الشوكولاتة والحليب، وهي مثالية للتمتع بلحظات استرخاء في المنزل.

قم بإعداد القهوة الساخنة كالمعتاد، مثلا باستخدام الإسبريسو أو القهوة العادية.

في كوب التقديم، ضع ملعقتين كبيرتين من الشوكولاتة الساخنة.

سخّن ربع كوب من الحليب الكامل الدسم إلى درجة حرارة مرتفعة على النار، لكن لا تدعه يغلي.

صب القهوة الساخنة ببطء فوق الشوكولاتة في الكوب، وقم بالتحريك بلطف حتى تمتزج الشوكولاتة مع القهوة.

ثمّ أضف الحليب المسخن تدريجياً فوق القهوة والشوكولاتة، وقم بصبه ببطء لخلق طبقات جميلة.

يمكنك تزيين الوجه ببعض رغوة الحليب أو بمسحة من الشوكولاتة المبشورة إن أردت، ويُمكنك التمتع بمشروبك اللاتيه اللذيذ.