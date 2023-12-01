يارتني عرفت الوصفة دي من زمان .. كل الموضوع بفص ثوم واحد يمكنك التخلص من الصراصير والناموس والنمل للأبد وبكل سهولة .. انسى المبيدات الحشرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحشرات والقوارض الطائرة والزاحفة من الأمور التي تزعج العديد من الأهالي، وذلك لأنها تنقل الأمراض بمختلف أنواعها وخاصة الأمراض الجلدية، لذلك تبحث جميع الأمهات عن طريقة طبيعية للتخلص من الناموس والنمل والصراصير بمختلف أنواعها، وهذا لأن احيانا المواد الكيميائية تضر بصحة الإنسان، وهذا بجانب أنها مكلفة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص، لذلك تم اكتشاف أكثر من طريقة طبيعية سهلة وغير مكلفة، واسهلها طريقة الثوم، وهذا ما سنعرضه للجميع من خلال هذا التقرير في السطور القليلة القادمة

وصفات للتخلص من الحشرات بشكل نهائي

يوجد عدة وصفات تجعلنا نتخلص من الحشرات جميعا بشكل نهائي دون الحاجة إلى بخاخ كيميائي، ومنها ما يلي

خلطة الثوم التي تجعل جميع الحشرات تهرب من المنزل، وذلك عن طريق فرمه أو غليه في ماء ساخن ونتركه في أماكن تواجد الحشرات.

خلطة زيت اللافندر والتي تعمل رائحته على طرد جميع الحشرات من المنزل بشكل نهائي.

خلطة السكر والبيكنج بودر ومن ثم نقوم برشه على أماكن تواجد الحشرات.

طرق طرد الحشرات من المنزل

يوجد طرق عند إتباعها يتم طرد الحشرات ولا تدخل المنزل مرة أخرى ومنها ما يلي

تنظيف المنزل والاسطح باستخدام الفنيك والمنظفات القوية بالإضافة إلى وضع مطهرات الأرضيات.

التخلص من الطعام الفاسد أو الباقي من التناول بأسرع وقت ممكن وعدم تركه في المنزل لفترة طويلة.