«إزاي عايشين ومنعرفش».. طريقة سحب فلوسك من ماكينة ATM بدون فيزا السر في تليفونك .. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ازاي عايشين لحد دلوقتي من غير مانعرف الطريقه السحريه لسحب الفلوس بطريقه سهله منغير فيزا ياريت اتجربت من زمان خلال السنوات القليلة الأخيرة لجأ بعض الأشخاص من مَن يحاملون الفيزا الي سحب الأموال من البنوك لسهولة حمل الأموال من أصحاب تلك البطاقات خاصة إذا كانت أموال كثيرة ولكن في بعض الأحيان يصعب على بعض الناس في حملها خوفا من فقدانها لذلك سوف نعرض عليكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة لسحب الأموال.

طريقة عبقرية تمكنك من سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي بدون استخدام الفيزا

من خلال استخدام هذة الطريقة سوف تتمكن بكل سهوله من القيام بجميع عمليات السحب الخاصه بالاموال من الماكينه بدون استخدام الفيزا ويجب عليك عمل بطاقه إلكترونية علي الهاتف المحمول والتسجيل من خلال التطبيق المتخصص أو إذا كنت مشترك في خدمه فودافون كاش لذلك عليك اتباع الخطوات التاليه:

اولا كل ما عليك فعله هو اتصل عل*9# علي هاتفك المحمول .

ثانيا بعد ذلك قم باختار الخيار الصحيح من علي ماكينه الصرف الالي.

ثالثا علبك القيام بتحدد المبلغ المالي المحدد الذي تريد سحبه.

رابعا والخطوه الاهم هو ادخل الرقم السري بك.

خامسا وبعد عده دقايق سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز مرور لإتمام عملية السحب.

ادخل هذا الرمز في ماكينة الصراف الآلي.

قم بسحب النقود بنجاح.

هذه الخدمة تساعدك على الوصول إلى أموالك بكل سهولة وأمان دون الحاجة نرجو أن تكون استفادت من المقال