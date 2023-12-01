لو عرفت قيمته ما تركته.. ضع حبات القرنفل لمدة5دقائق قبل النوم في هذا المكان النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والعناية بالبشرة في الوقت نفسه. ومن بين المكونات الرئيسية التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر بشكل فعّال تتضمن القرنفل وزيت الزيتون يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا للعناية بالبشرة والشعر. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر زيت الزيتون من المرطبات الفعّالة بغض النظر عن صحة البشرة أو الشعر. يمكن دمجهما معًا في وصفة منزلية بسيطة واستفادة من فوائدهما. فيما يلي سنشرح كيفية تحضير هذه الوصفة واستخدامها بأقل عدد من المكونات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية القرنفل وزيت الزيتون عند استخدامهما للبشرة والشعر.

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل

هناك طرق عديدة لإعداد زيت الزيتون بالقرنفل، وسنستعرض أهم هذه الطرق في السطور التالية. احتاجت مكونات هذه الوصفة:

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

– عيدان القرنفل.

– زيت جوز الهند.

– ملعقة صغيرة من النشا.

[لو عرفت قيمته ما تركته.. ضع حبات القرنفل لمدة5دقائق قبل النوم في هذا المكان وشاهد النتيجة]

الطريقة:

1. قم بتحضير وعاء متوسط الحجم وأضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2. ثم قم بطحن عيدان القرنفل جيدًا.

3. أضف القرنفل المطحون إلى الزيت وقم بمزج المكونات جيدًا.

4. أضف ملعقة صغيرة من النشا وقم بالتقليب.

5. ضع هذه الوصفة على شعرك، خاصةً على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف. اترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

6. بعد ذلك، اغسل شعرك بشكل جيد.

سوف تحصل على نتائج مدهشة بعد شهر واحد من استخدام هذه الوصفة. يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة على البشرة والجسم للحصول على فوائد مماثلة.