"متخليش حد يضحك عليكي ".. تعرفي علي الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش" بطريقة سهلة وبسيطة!!!!!.. الجن الأزرق ميعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية التي يحتوي علي الكثير من الفوائد لصحة الإنسان، فهو يحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الماغنسيوم والزنك وغيرها المهمة لصحة الإنسان، كما أن به نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بصفة مستمرة، وبسبب فوائده الكثيرة يجب إستخدامه وتناوله بشكل يومي، لكن مع غلاء الأسعار اصبح بعد التجار يقومون بالغش في زيت الزيتون ويضيفون مكونات اخري كثيرة عليها، لذلك جئنا إليكم اليوم من خلال هذا المقال نوضح إليكم طريقة التفرقة بين زيت الزيتون الأصلي وزيت الزيتون المغشوش.

طريقة التفرقة بين زيت الزيتون الأصلي وزيت الزيتون المغشوش

توجد علامات واضحة توضح الفرق بين زيت الزيتون الأصلي وزيت الزيتون المغشوش وسوف نوضح ذلك من خلال السطور التالية:

اول تجربة وهي تجمد الزيت إذا تجمد الزيت فهذا معناه إنه زيت زيتون أصلي، لأن زيت الزيتون المغشوش يكون في حالة سائلة.

وايضاً يمكن تفرقة عن طريق لون ورائحة وملمس الزيت بكل سهولة.

زيت الزيتون الأصلي له رائحة مميزة فممكن التفرقة من خلالها.

درجة حموضة الزيت كيث أن الزين الأصلي له درجة حموضة معتدلة علي عكس زيت الزيتون المغشوش له درجة حموضة عالية.

ما هي فوائد زيت الزيتون لصحة الإنسان

يعتبر زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، ويستخدم في عمل وصفات كثيرة تفيد صحة البشرة والشعر حيث يعمل علي ترطيب فائق، كما أن يحتوي علي مضادات اكسدة تحمي الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة.