دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستخدم الخميرة في وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والشعر،الي جانب العديد من الأكلات، ويتم الحصول علي بشرة ناعمة وبيضاء كالحليب دون الذهاب الى مكان ودون مكونات كيميائية تؤثر سلبيا على البشرة والشعر وتؤدي إلي كارثة بمعني الكلمة، وسوف نتعرف علي عدة وصفات طبيعية و سهلة وبمكونات في كل منزل للحصول علي نتيجة مبهرة بالتفصيل في هذا المقال التالي.

فوائد الخميرة للبشرة والشعر

[“هيخليكي زي لهطة القشطة” .. وصفة سحرية لتفتيح الجسم والبشرة بكيس خميرة واحد هيخلي بشرتك زي اللبن الحليب .. هتبهري بجمالك كل من شافك!!!]

“هيخليكي زي لهطة القشطة” .. وصفة سحرية لتفتيح الجسم والبشرة بكيس خميرة واحد هيخلي بشرتك زي اللبن الحليب .. هتبهري بجمالك كل من شافك!!!

وتعد الخميرة من المكونات الطبيعيه التي لها فوائد عديدة للبشرة والشعر حيث تساعد علي:

علاج حب الشباب وآثاره.

ترطيب البشرة من الجفاف.

شد البشرة وإزالة التجاعيد.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

مقاومة علامات الإجهاد والتوتر.

تجديد خلايا الجلد بسبب الأحماض الأمينية.

إزالة البقع الداكنة وتقليل تراكم الميلانين.

وصفات تفتيح البشرة بالخميرة

[“هيخليكي زي لهطة القشطة” .. وصفة سحرية لتفتيح الجسم والبشرة بكيس خميرة واحد هيخلي بشرتك زي اللبن الحليب .. هتبهري بجمالك كل من شافك!!!]

“هيخليكي زي لهطة القشطة” .. وصفة سحرية لتفتيح الجسم والبشرة بكيس خميرة واحد هيخلي بشرتك زي اللبن الحليب .. هتبهري بجمالك كل من شافك!!!

يوجد عدة وصفات طبيعية وسهلة للحصول على بشرة بيضاء كالحليب ومن هذه الوصفات الطبيعية ما يلي:

الوصفة الأولى:

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة حليب سائل.

معلقة عسل.

الطريقة والإستخدام:-

نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نضع الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة.

نغسل الوجه جيدا و نجففه ونكرر هذا الماسك.

الوصفة الثانية:

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:-

نخلط المكونات حتى تتجانس جيداً.

نضع الخليط على الوجه لمدة عشرة دقائق.

نشطف الوجه بالماء جيدا.

الوصفة الثالثة:

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الإستخدام:-

نخلط المكونات جيدا في وعاء جاف.

نضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه بالماء جيدا.

تكرار هذه الوصفات تساعد على الحصول على بشرة نقية ونضارة ولمعان دائم.