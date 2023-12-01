طريقة تستاهل ملايين… طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس من الأكلات السريعة التي يحتاج إليها أي شخص ويفضل تناولها الأطفال والكبار بسبب مذاقها الرائع الذي لا يقاوم، ولكن احيانا تخاف الأمهات على صحة أبنائهم من الزيوت المستخدمة في القلي، لذا تسعى دائما الأمهات إلى الوصول لأفضل الطرق الممكنة لتناول البطاطس المقلية دون استخدام كمية زيت تزبد من نسبة الكوليسترول لدى الجميع، لهذا يوجد طرق لا يدخل بها الزيت سنعرضها لكم الآن

طريقة تحضير البطاطس بدون زيت في الفرن

للحصول على بطاطس مقلية بدون استهلاك الكثير من الزيت الذي يعود على صحة الإنسان بالضرر بسبب ضعف القلب نتيجة نسبة الكوليسترول العالية، وهذا عن طريق اتباع ما يلي

تجهيز البطاطس على هيئة شرائح للقلي.

نحضر صينية فرن تكفي الكمية المراد طهيها.

رص البطاطس الشرائح على الصينية ولكن يفضل دهنها بزيت أو وضع ورق زبدة حتى لا تلتصق.

نضع البطاطس داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة.

نتركها لمدة لا تتجاوز النصف ساعة.

نخرج البطاطس ونقوم بتتبيلها بالملح والبهارات.

تحضير البطاطس باستخدام المقلاة الكهربائية

يوجد مقلاة في المحلات الخاصة بالأدوات المنزلية كهربائية يتم تحضير بها الطعام بدون نقطة زيت، وهذا يرجع لطريقة عملها الرائعة، وهي تحدث عن طريق وضع البطاطس الأجهزة للقلي بها، ثم تنظيم المؤقت المتوفر بداخلها، والانتظار حتى مرور ثلث ساعة تقريبا وفتح المقلاة وستجدها جاهزة للتناول.