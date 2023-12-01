[هتفتح نت لحد متزهق .. هذا الكود السحري سيمكنك من فتح جميع شبكات الواي فاي خلال دقائق معدودة .. جربه ومش هتندم وهتدعيلي]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذه الآونة أصبح من الصعب الاستغناء عن الإنترنت وذلك بسبب استخداماته المتعددة سواء في العمل أو بهدف الترفيه أو التواصل مع الآخرين والإطلاع على الأخبار وغيرها من الأغراض، ولكن في بعض الأوقات قد تنسى كلمة السر الخاصة بالراوتر المنزلي التابع لك، ولا تستطيع الدخول إلى الشبكة لا داعي للقلق في هذه الحالة يمكنك اتباع بعض الخطوات للدخول إلى الشبكة بسهولة دون أي مشكلات، كما توجد تطبيقات متخصصة في هذا الأمر سوف نتعرف عليها.

ازاي اعمل تسجيل دخول للشبكه؟

إذا تعرضت يومًا لمشكلة في تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بك، لا تقلق يمكنك من خلال الخطوات الآتية أن تدخل إلى الشبكة بسهولة وهي كالآتي:

انتقل إلى إعدادات الهاتف، ومن ثَم أدخل إلى أيقونة “Wifi” أو “الشبكات اللاسلكية”.

ابحث عن اسم الشبكة الذي ترغب به، ثم قم بالنقر عليها.

اضغط على “إضافة شبكة جديدة” ستظهر لك خانات فارغة.

قم بكتابة اسم الشبكة التي قمت بإختيارها سابقًا، وفي الخانة الخاصة بكلمة المرور اكتب كلمة “admin”.

قم بالدخول إلى إعدادات IP، واختر “ثابت”.

ثم قم بكتابة هذا الرمز “192.168.1.5″.

في النهاية اضغط على “توصيل” وسوف تجد أن الشبكة أصبحت فعالة على الهاتف.

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فتح شبكة واي فاي مغلقة

أصبح الآن هناك مئات التطبيقات التي تتوافق مع الهواتف سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو IOS، وبعض هذه التطبيقات تقدم خدمات خاصة بالدخول إلى شبكة الواي فاي، ومن أشهر التطبيقات المجانية في هذا المجال هو تطبيق Wi-Fi Finder.

ويمكنك أن تحصل عليه من خلال خطوات بسيطة، ما عليك سوى الدخول إلى المتجر الرسمي الخاص بهاتفك “جوجل بلاي” وابحث عن اسم التطبيق ومن ثَم قم بتحميله وتمتع بالخدمات التي يقدمها لك.