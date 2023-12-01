دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من اكثر المهام التي تعاني منها ربات البيوت هو تنظيف البانيو من الأوساخ والبقع لذا تبحث عنها الكثير من ربات المنازل، وذلك للتخلص من الاصفرار والجير المتراكم به وبقايا الصابون، فعندما تقوم ربة المنزل بتنظيف البانيو تجده في غاية الصعوبة وذلك بسبب حجمها الكبير إلى جانب كثرة الأوساخ به، لذلك سوف نستعرض لكم افضل طريقة تساعدك على التخلص من أوساخ البانيو وتنظيفه من أول استخدام، واستطعنا أن نجد لكي وصفة سهلة وبسيطة وهي وصفة ملح الليمون، حيث يساعد ملح الليمون على تنظيف البانيو من الأوساخ والبقع من أول استخدام هيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل.

ملعقة واحده من هذا المكون هتفور كل الاتساخ في ثواني بدون فرك أو دعك .. البانيو هيرجعلك كأنه جديد

هذه الخلطة فعالة جدا للتخلص من الاصفرار والاتساخ الموجود في البانيو كل ماعليكي هو إحضار هذه المكونات: معلقة ملح الليمون،معلقة من البيكنج بودر،سائل منظف غير مخفف،كوب من الكلور الألوان،2 غطاء من الديتول،قطعة من سلك المواعين.

استخدام الخلطة لتنظيف البانيو بكل سهولة

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى تختلط سويا.

ثم بعد ذلك نحضر قطعة سلك المواعين ونغمسها في الخليط.

ثم بعد ذلك نقون بغسل البانيو بشكل جيد بذلك الخليط.

وسوف نلاحظ التخلص من جميع البقع والاسمرار الذي به من أول استخدام.

ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء وسوف نلاحظ مدى نظافة البانيو و التخلص من جميع البقع التي به.