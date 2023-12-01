دوت الخليج - كتب احمد صلاح - «سبب غريب أدهش الملايين ».. هل تعلم لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله الإجابة لم تخطر على بال أحد، العديد من الحيوانات التي خلقها الله لتساعد الانسان في حياته والتي منها يتم تناول لحومها بعد ذبحها بطرق شرعية، حيث يتبع المسلمين ما نزل في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يتم تناول كافة اللحوم فقد جاء صريحاً في القرآن والسنة تحريم أكل لحم الخنزير أو أي من أعضائه أو جلده آو شحمه، والسبب في ذلك كشفه العلم الحديث بعد أبحاث عديدة حول لحم هذا الحيوان الذي يعرف بأكل كل شيء من أخضر إلى جيفة وفضلات حتى التي يخرجها بنفسه.

لماذا حرم الله أكل لحم الخنزير؟

يعود تحريم الله سبحانه وتعالى لاستهلاك لحم الخنزير إلى عدة عوامل متنوعة، منها:

الضرر الصحي: يتضمن لحم الخنزير العديد من البكتيريا الضارة، مثل البكتيريا القولونية، والتي يعتبر من المؤكد أنها تشكل خطرًا على صحة الإنسان، كما يمكن أن تتسبب هذه البكتيريا في الإصابة بأمراض مثل التسمم الغذائي، والتهاب الرئة، والتهاب السحايا.

النجاسة: يُعتبر الخنزير من بين أكثر الحيوانات نجاسة، حيث يتغذى على أي نوع من الطعام، بما في ذلك القمامة والحشرات.

[«سبب غريب أدهش الملايين ».. هل تعلم لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله.. الإجابة لم تخطر على بال أحد!!]

ما هو وضع الأديان السماوية من الخنزير؟

موقف الأديان السماوية من الخنزير يتسم بالتشديد على حظر استهلاكه، وهذا ينطبق على الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية.

في الديانة اليهودية، يُحظر بشكل صريح استهلاك لحم الخنزير، ويأتي هذا التحريم في سفر اللاويين، حيث ينص النص الديني على أن “لا تأكلوا من لحم الخنزير لأنه نجس لكم”.

وفي الديانة المسيحية، يُشدد أيضًا على تحريم أكل لحم الخنزير، ويُذكر ذلك في العهد القديم بتكرار التنبيه على نجاسته.

أما في الديانة الإسلامية، يتم تنصيص على تحريم أكل لحم الخنزير في القرآن الكريم بشكل واضح، حيث يقول الله تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ”.