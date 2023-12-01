بتاع الصيانه قالي عليها"... طريقه سحريه لتنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار بسهولة وبتكلفة بسيطة.. الجن الأزرق ميعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقه سحريه لتنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار بسهولة وبتكلفة بسيطة، تتعرض سماعات الهاتف للأتربة والغبار بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ضعف جودة الصوت وصعوبة سماع المكالمات ،وفي بعض الحالات، قد يؤدي تراكم الأتربة والغبار إلى تلف الهاتف.

تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار

حيث يمكن تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار بكل سهولة من خلال تنفيذ هذه الطريقة الرائعة، حيث يمكن تنفيذها كما يلي:

التنظيف بالعجينة اللاصقةحيث أن تلك العجينة يتم بيعها في محلات تنظيف الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية، وهي عجينة تعمل على سحب الأتربة فورا للتنظيف.

حيث يتم الحصول على قطعة من العجينة اللاصقة، ثم يتم تفكيك سماعة الهاتف برفق حتى لا تنكسر.

وسنلاحظ التصاق الغبار في العجينة اللاصقة، ثم نقوم بتكرار لصق العجينة وسحبها أكثر من مرة لتنظيف سماعة الهاتف جيدا من الداخل من الغبار.

طرق تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار

حيث توجد بعض الطرق الفعالة في تنظيف سماعة الهاتف فورا من كل الغبار والأتربة العالقة بها، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

التنظيف بأعواد خشبية

حيث يمكن تنظيف سماعة الهاتف دون تفكيكها من خلال إدخال أحد الأعواد الخشبية في فتحات سماعة الهاتف برفق.

ثم يتم الضغط برفق، وتحريك الأعواد للتخلص من كل الشوائب العالقة في السماعة من الداخل.

ثم يتم النفخ في فتحات السماعة بالفم لإخراج أي أتربة عالقة في السماعة.

التنظيف بفرشاة أسنان قديمة

حيث يتم فك ساعة الهاتف، ثم يتم فرك السماعة من الداخل بواسطة فرشاة الأسنان القديمة جيدا يمينا ويسارا.

ثم يتم النفخ في السماعة بالفم بقوة لإخراج كل الأتربة العالقة بعد فركها بفرشاة الأسنان وثم يتم مسح السماعة بمنديل جافة لتطهيرها من أي أتربة مازالت عالقة فيها من الداخل.