دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحلم أصحاب السمنة في أن يصبح جسدهم رشيق ورفيع ولذلك يقوموا باتباع نظام صحي وممارسة الرياضة للتخلص من الدهون الزائدة ولكن عندما يقوم باتباع النظام الصحي مع شرب المشروبات التي تساعد في إنقاص الوزن يزيد من سرعة نزول الدهون وفي هذا المقال سوف نخبركم عن بعض المشروبات التي تساعد في إنقاص الوزن.

أعشاب تساعد علي إنقاص الوزن

["مافيش رجيم تاني خلاص" .. تعرف على العشبة الجبارة الموجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن .. هتندم لو مجربتهاش!!!]

“مافيش رجيم تاني خلاص” .. تعرف على العشبة الجبارة الموجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن .. هتندم لو مجربتهاش!!!

هناك بعض الأعشاب التي توجد في كل منزل وتساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن ومنها:

عشبة الكارالوما والتي تستخدم في التقليل من شهية الإنسان وبالتالي تشعره بالامتلاء حيث بينت الدراسات أنه عند تناول جرام واحد من الكارالوما يساعد على إنقاص الوزن وخاصة محيط الخصر.

ومن المعروف عن عشبة السيلليوم أنها من أهم المصادر الغنية بالألياف وبالتالي عند تناولها تزيد من شعور الإنسان بالشبع فورا وبالتالي يقلل من الشهية بشكل كبير بالإضافة إلى تناول السيلليوم يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم وبالتالي يقلل من استجابة الأنسولين للطعام وايضا يقوم بضبط مستوى الكوليسترول وضغط الدم المرتفع.

وهناك ابحاث تقول أنه عند استخدام عشبة الهوديا تساعد علي علاج السمنة المفرطة والانقاص من الوزن وذلك بفضل احتواء هذه العشبة علي مركب الغليكوسيد الذي يعمل علي تقليل الشهية.

فوائد الزنجبيل في إنقاص الوزن

["مافيش رجيم تاني خلاص" .. تعرف على العشبة الجبارة الموجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن .. هتندم لو مجربتهاش!!!]

“مافيش رجيم تاني خلاص” .. تعرف على العشبة الجبارة الموجودة في كل مطبخ تسد الشهية وتنقص الوزن .. هتندم لو مجربتهاش!!!

يمتلك الزنجبيل العديد من الفوائد التي تساعد بشكل كبير علي إنقاص الوزن حيث أظهرت الأبحاث أنه عند تناول كمية صغيرة من الزنجبيل يقوم بتحفيز الجهاز الهضمي وبالتالي يقلل من شهية الشخص.