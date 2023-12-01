دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعيش في زمن التكنولوجيا، حيث يعتبر الإنترنت لا غنى عنه في حياة الفرد وفي منزله، حيث يلعب دورًا حيويًا في التواصل الشخصي ويوفر الوقت والجهد، كما يعتبر أداة أساسية لإنجاز المهام والأعمال. ورغم تقدم التكنولوجيا، إلا أن هناك تحديات تظهر، مثل انقطاع الواي فاي أو ضعف الشبكة، والتي يمكن حلها باتباع إجراءات تعديل وتقوية الإشارة.

سبب ضعف إشارة الراوتر وبطئ الإنترنت المنزلي

["سر خطير هيغير حياتك " .. النت طلقة في بيتك من النهاردة " 3 أفضل أماكن لوضع الرواتر" .. سرعة فائقة جربها الآن!!] تتسبب عدة أسباب في ضعف إشارة الواي فاي، منها وجود عوائق تعيق وصول الإشارة ونقل البيانات بشكل سليم. كما يلعب غياب التهوية الكافية في المكان الذي يتواجد به الراوتر دورًا في تقديم شبكة إنترنت ضعيفة لتحسين إشارة الواي فاي وتعديل وضعية الراوتر، يُفضل وضعه في مكان مرتفع لتوسيع نطاق الموجات. كما يجب تجنب وضعه بالقرب من أي جهاز إلكتروني آخر، وتجنب وضعه بجوار مواد معدنية أو أعمدة خرسانية.

أفضل أماكن لوضع الرواتر بها لسرعة فائقة

يُشجع على وضع الراوتر في وسط المنزل لتوزيع الموجات بشكل متساوٍ، وضبط مسافته من الأجهزة المتصلة به. يجب أيضًا تجنب تداخل البلوتوث والابتعاد عن بعض أنواع الإضاءة الملونة التي قد تؤثر على إشارة الواي فاي وكذلك ايضا يُنصح بعدم وضع الراوتر بالقرب من حوض السمك، حيث تؤثر المياه في تردد الموجات في الهواء، مما يمكن أن يؤدي إلى ضعف في الشبكة.