عشبة جهنمية تنمو في الشتاء تقضي على السرطان والجلطات والدهون الثلاثية وتعالج الألم وتقرحات المعدة.. اكتشف الدواء السحري وقول وداعاً للأمراض الخطيرة

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الرياض - روايدا بن عباس - فوائد بقلة الرجلة في علاج السرطان وتقوية القلب

تعتبر بقلة الرجلة نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وتحمي القلب.

معروفة أيضًا باسم "البقله والفرفحينا"

بقلة الرجلة معروفة أيضًا باسم "البقلة" و "الفرفحينا". وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة، وتحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض. علاج السرطان ببقلة الرجلة يشبه إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة. يمكن تناولها نيئة أو طهيها كالملوخية والسبانخ وتؤكل مع العيش.

فوائد بقلة الرجلة

تكثر بقلة الرجلة في حقول الوادي الجديد وتنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي. وتقدم العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

منع تصلب الشرايين وأمراض القلب

تحتوي بقلة الرجلة على مركبات كيميائية تساعد في منع تصلب الشرايين وتقوية القلب. وبالتالي، فإن تناولها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

علاج الالتهابات الجهاز الهضمي والقرحة

تحتوي بقلة الرجلة على مواد مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم، مما يساعد في علاج الالتهابات الجهاز الهضمي والقرحة.

طرد الديدان الحلقية وتعزيز الهضم

تحتوي بقلة الرجلة على مواد مخاطية تساعد في طرد الديدان الحلقية من الجسم وتعزز الهضم.

إيقاف التقيؤ والوحام

تعتبر بقلة الرجلة مفيدة للنساء الحوامل، حيث يمكنها إيقاف التقيؤ والوحام.

علاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم

تحتوي بقلة الرجلة على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للجراثيم، مما يجعلها قادرة على علاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم.

علاج الصداع والحمى

تحتوي بقلة الرجلة على مركبات تساعد في علاج الصداع والحمى.

خفض مستويات الدهون والكوليسترول الضار

أجريت دراسة على تأثير بقلة الرجلة على مستويات الدهون في الدم، وتوصل الباحثون إلى أن تناولها يمكن أن يساعد في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.