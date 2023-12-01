طريقه سحرية لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة ستظل خضراء لمدة شهر أو أكثر مثل الطازج تماما

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة سحرية للحفاظ علي اشبك والبقدونس لفترة طويلة تتعدى الشهر أو أكثر شبت والكزبرة والبقدونس كلها خضروات ذات نكهات مميزة تستخدم في أطباق متنوعة. بالإضافة إلى مزاياها العديدة ، يتم إضافتها إلى جميع الوجبات لمنحها نكهة مميزة ويمكن أن نستخدمها في الكفته والسلطات والاطباق المميزة للكبار والصغار لأنها تحتوي علي فوائد كثره وايضا تحتوي وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات اللازمة لإعادة تشكيل الجسم ، ولكنها قد تتلف بسهولة ولا تحمل أوراقها الخضراء من أجل قبل أن تذبل بوقت طويل.

الطريقة الصحيحة لتخزين الشبت والبقدونس

في هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة سحرية للحفاظ علي الشبت والبقدونس طازج لاطول وقت ممكن أحضر كمية كافية من الشبت والبقدونس والكزبرة إزالة الحشائش أو أشياء أخرى أجمعها في حزمة واحدة اغسله جيدًا بالماء لإزالة الأوساخ والغبار ضعه في مصفاة حتى يجف تمامًا استخدام المناديل الورقية لإزالة أي ماء يتجمع في الداخل وأخيرًا، لفها ضع المناديل في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، ثم ضع الأكياس في الثلاجة يجب أن تكون الأكياس أو تقطيع لقطع صغيرة ووضع عليها مناديل المطبخ ويجب أيضا ازاله أي حشاش صغيره وغسله جيدا بالماء نرجو الاستفادة من المقال الصغير والاستفادة منه