“كل اللي معاه بطاقة من دول هيتمسك حالًا”.. الداخلية تحذر أصحاب هذه البطاقات، يجب عليهم التوجه للسجل المدني فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية هي أهم ما يمتلكه المواطن المصري، وبدونها لا يمكن له الإدلاء بصوته في أي انتخابات او حتى القيام بأي إجراء قانوني من غيرها ولايمكن الذهاب للتقديم في عمل بدون وجود البطاقة فكما ذكرنا أنها أهم ما يمتلكه المواطن وإذا لم تكن معه يعتبر الفرد فاقد الأهلية حتى يتم الحصول عليها ويصبح مسئولا عن كل أفعاله، وقد اعلنت وزارة الداخلية قرارت جديدة بشأن بطاقة الرقم القومي وكيفية استخراجها بالخطوات وماهي الأوراق المطلوبة لإستخراجها، ويعد السن القانوني لاستخراج البطاقة هو 15 عام بعد قيام مجلس الوزراء بتعديل السن من 16 سنة إلى 15 عام وتم اعتماد هذا القانون منذ 20 يوليو 2022، ولا يجب التأخر عن ذلك لتفادي دفع الغرامة المالية وفي السطور التالية سنذكر الحالات التي يتم فيها دفع الغرامات.

عقوبة دفع الغرامات الخاصة بالبطاقة الشخصية

1- يتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه مصري وذلك في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد الوصول وإتمام السن القانونية وهي 15 عام بدلاً من 16 عام.

‌2- أيضا غرامة قدرها 100 جنيه مصري عند القيام بإستخدام البطاقة المنتهية والقديمة في بياناتها للقيام بأي عمل وفي اي مؤسسة سواء كانت المؤسسة تابعة للحكومة أو غير ذلك.

‌3- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري عند إهمال أو عدم القيام بتحديث البيانات وتغيير البيانات القديمة وخاصة تلك البيانات المتعلقة بمحل الإقامة.

‌4- يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيها مصريا وذلك في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء مدتها المحددة على البطاقة والتي تبلغ 7 سنوات وعدم قيام صاخب البطاقة بتغييرها فور انتهائها.

‌5- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري وذلك في حالة فقد البطاقة الشخصية دون الإبلاغ عنها في القسم المسئول عن المكان الذي تم فقد البطاقة فيه، وعدم القيام باستخراج بطاقة جديدة.

فئات تم اعفائهم من قبل وزارة الداخلية من دفع الغرامات

ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على العمل على إراحة المواطنين والتيسير عليهم فقد أعلنت أن هناك فئات مستثناة من دفع الغرامات الخاصة ببطاقة الرقم القومي وهم:

1- المرضى ولكن بشرط قيام المريض أو الفرد الذي يريد استخراج البطاقة باصطحاب الأوراق التي تثبت حالته المرضية.

2- إعفاء ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

3- إعفاء كبار السن من دفع أي غرامات مراعاة لهم.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

1. صورة من شهادة ميلاد الشخص.

2. عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن أو الإقامة

3. إيصال مرافق لمحل السكن سواء كان ( مياه، كهرباء، غاز أو إيصال فاتورة تليفون).

4. صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية والتي يراد تجديدها.

5. في حالة تغيير البيانات أو الحالة الاجتماعية يتم أخذ عقد الزواج أو الأوراق التي تثبت تغير الحالة المراد تحديثها.