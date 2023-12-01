دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مما لا شك فيه أن الهاتف المحمول أصبح لدى كل فرد من أفراد الأسرة لأنه أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه ولكن يقوم بعض الناس بالعديد من التصرفات الخاطئة التي تقلل من عمر الهاتف ومن أبرز هذه المشكلات هي وضع الهاتف على شاشته بشكل مستقيم ونتيجة لذلك يتأثر الهاتف المحمول بشكل كبير ولذلك يجب أن يتم وضعه مقلوبا.

فوائد وضع الهاتف بشكل مستقيم

من أفضل الطرق التي تزيد من عمر الهاتف أن يتم وضعه علي الشاشة بشكل مستقيم وذلك من أجل:

يعتبر توجيه الشاشة لناحية الاعلي يجعل البطارية ناحية المنضدة التي قد تكون ساخنة وبالتالي لا يكون هناك مجال للبطارية لحدوث التهوية مما يؤثر على عمرها.

يساعد وضع الهاتف بهذه الطريقة على تحسين جودة الكاميرا وخاصة الكاميرا الخلفية بحيث لا تتعرض الى الخدش.

ويتم وضع شاشة خارجية مصنوعة من الزجاج على الشاشة الاصلية للجهاز لحمايته من الكسور والخدوش.

نصائح للمحافظة علي الهاتف

[حاجة ولا في الخيال" .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب علي شاشته .. شئ غير متوقع!!!]

حاجة ولا في الخيال” .. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند وضعه مقلوب علي شاشته .. شئ غير متوقع!!!

مع الاستخدام المستمر للهاتف المحمول يكون هناك احتمالية لتراكم الجراثيم والميكروبات عليه ولذلك يجب أن يتم تنظيفه باستمرار بفوطة المايكروفايبر بالإضافة إلى أنه يجب الامتناع عن ترك الهاتف بالشاحن طوال الليل لأن هذا يضر بجودة البطارية بشكل كبير ومن وقت لآخر ويفضل إفراغ البطارية نهائيا قبل شحنها ولا يجب يتم تعريض الهاتف إلى أشعة الشمس لأن ذلك يقلل من العمر الافتراضي للهاتف المحمول.