جوزي بيكره الستات... زوجة تطلب الطلاق للضرر اكتشفت أن زوجها لا يميل إلى النساء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت امرأة شابة في منتصف العقد الثالث من عمرها برفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج (90 يومًا)، حيث أكدت المدعية في دعواها بأنها لا يمكن أن تتحمل العيش مع هذا الشخص بسبب كونه شخص غير طبيعي، وذلك لاعتدائه عليها بالضرب في أول شهر زواج، وأشارت الزوجة في صحيفة دعوى الطلاق للضرر بأنها تزوجت منذ 3 أشهر زواج صالونات أي زواج تقليدي من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، واكتشفت في فترة الخطوبة التي استمرت 7 أشهر أن شخصيته غير طبيعية وغريبة، ودائما يتحدث ضد المرأة بشكل غير لائق ويقلل من شأنها واهانتها، إضافة إلى أنه شخص شكاك، لافتة إلى محاولتها فسخ الخطوبة أكثر من مرة إلا أن أسرتها كانت تقنعها به، بسبب أنه ينتمى لعائلة ميسورة الحال.

أجبروني على الزواج منه

قالت المدعية في دعوى الطلاق للضرر : “أن فترة الخطوبة كانت مليئة بالمشاكل، ولم أشعر لحظة معه بالسعادة، بسبب أسلوبه المتسلط وكرهه للسيدات، إضافة إلى أنه كان يخون جميع السيدات وينظر لهن نظرة احتقار، ولا أدرى ما السبب الذي دفعه ليقوم بالتقدم لخطبتى”، واكملت قائلة: “أسرتى كانت سببا في مأساتي بسبب الضغط علي لاستكمال هذه الزيجة وفى النهاية لم أستطع تحمله أكثر من 90 يوما بسبب أفعاله المريبة”.

وذكرت المدعية في دعوى الطلاق للضرر بأنه اعتدى عليها بالضرب المبرح في أول شهر زواج وتركت مسكن الزوجية وأقامت عند والدتها، بسبب إصابتها بجرح قطعى في الوجه، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانونى ضده من قبلها أو من قبل أهلها ولكن كان هدفها الابتعاد عنه لعدم قدرتها على تحمل شخص مريض بالشك “على حد تعبيرها”.