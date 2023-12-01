زيت جونسون للأطفال هيبهرك.... اعرفي ازاي زيت جونسون مفيد للشعر وكمان للبشرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت جونسون زيت الأطفال عندما تسمع زيت جونسون بالتأكيد يحضر في ذهنك زيت الأطفال المعروف والأشهر على مستوى العالم والسبب في هذه الشهرة الكبيرة وانتشاره الواسع في كل أنحاء العالم إلى الفوائد العديدة التي يمنحها زيت جونسون لبشرة الأطفال وشعر الأطفال أيضاً الأمر الذي شجع الكثيرين من البالغين على استخدامه أيضا، وكانت نتائجه غير متوقعة بل ومبهرة للشعر والبشرة لذلك اعددنا لك عزيزي القارئ خلال هذا المقال كل ما تريد معرفته عن فوائد زيت جونسون للشعر الاطفال والكبار وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة للحصول على أفضل النتائج.

فوائد زيت جونسون للشعر

يعد زيت جونسون من الزيوت المعدنية بمعنى أنه صناعة بشرية وليس ناتج من نواتج الزيوت الطبيعية لذلك فهو يتمتع بالقوام الخفيف نسبياً، ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل البارابين، الأصباغ، الروائح ومن أهم فوائد زيت جونسون للشعر للبالغين كما يلي:

‌ترطيب الشعر: يساعد زيت جونسون على ترطيب الشعر وتغليف الشعر بجزيئاته الرقيقة حتى لا يتم فقد الرطوبة عند تجفيف الشعر، أو تصفيفه، أو تعرضه لأشعة الشمس فهو يوفر الحماية للشعر عند التعرض لهذه العوامل الخارجية.

‌يعطي الشعر القوة: يتسم الشعر بوجود مسامات صغيرة تمتص الماء وتنتفخ مما يجعل الشعر أكثر ضعفا ويصبح معرضا للتساقط لذلك عند استخدام زيت جونسون على الشعر قبل الغسيل بالشامبو يقلل من مسامية الشعر وبالتالي يمتص القليل من الماء ويحميه من التشابك والتكسر وحدوث جفاف لشعرك وحمايته من التجعد.

‌يساعد في القضاء على حشرات الشعر: يعد القضاء على حشرات الشعر من أهم فوائد زيت جونسون للاطفال للشعر للأطفال وللكبار أيضاً، حيث يتم تغطية الشعر من الجذور وحتى الأطراف بزيت جونسون ويترك لمدة 8 ساعات على الأقل قبل غسل الشعر، ويتخلص زيت جونسون من حشرات الشعر مثل القمل وكذلك بيض القمل وتزداد فعاليته عند دمجه مع أحد المواد الكيميائية الخاصة بـ علاج قمل الشعر.

‌زيت جونسون للقضاء على رائحة العرق: العرق من الإفرازات الطبيعية التي يقوم بها الجسم عند بذل مجهود وذلك لترطيب الجسم وتلطيفه والحفاظ على الجسم من ارتفاع درجة الحرارة، وأيضاً للتخلص من المياه الزائدة و الأملاح الموجودة بداخله، ويعد العرق احدى عمليات الإخراج التي يقوم بها الجسم وعادة ما يحمل العرق رائحة كريهة لوجود الدهون على الجلد بالإضافة إلى سرعة نشاط البكتريا الموجودة في منطقة الإبط، ويلعب زيت جونسون دورًا هامًا في تخليص الجسم من رائحة العرق، بالإضافة إلى إعطائه رائحة جميلة، كل ماعليك غسل هذه المنطقة و تدليكها ببضع قطرات من زيت جونسون للقضاء على رائحة العرق وعدم وجود أي رائحة غير مريحة

‌ زيت جونسون لتفتيح منطقة الابط: يستخدم زيت جونسون ايضاً لتفتيح منطقة الإبط حيث يحدث اسمرار الجلد في هذه المنطقة غالباً نتيجة إهمال إهمال الترطيب وكثرة استخدام مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة على الجلد، تعد من العوامل المسببة لإسمرار منطقة الإبط، ولكن يمكن لبضع قطرات من الزيت أن يقوم بتفتيحها والحفاظ على رطوبتها.

‌إزالة مكياج العيون: يمكنك استخدام زيت جونسون في إزالة مكياج العيون، من خلال غمس كرة قطنية به، ومن ثم تمريرها على العيون للتأكد من إزالة أكبر قدر من المكياج.