دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الآونة الأخيرة، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وتزايدت تكلفة الكهرباء والفواتير الحكومية الأخرى، مما دفع الجميع إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الاستهلاك وتقليص فواتيرهم إلى النصف. بدأ الجميع يتبنى أساليب ذكية لتحقيق ذلك وتحقيق توفير يساهم في تلبية احتياجات العائلة.

تفادي ارتفاع فواتير الكهرباء يتطلب خطوات بسيطة وفعّالة

يمكن اتباع هذه النصائح التالية لتقليل استهلاك الكهرباء إلى النصف بطريقة سهلة ["إزاي عايشين كل دا منعرفش" .. 5 حيل خبيثة وذكية "لتخفيض فاتورة الكهرباء" .. الكهربا هيجيلك 10 جنيه بسببه!!]

الاكتفاء بتشغيل المكواة مرة في الأسبوع، وفصلها من مأخذ الكهرباء بعد الانتهاء، لتفادي الاستهلاك الزائد.

استخدام لمبات LED لتوفير الطاقة بدلاً من اللمبات التقليدية.

تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية الكبيرة واستخدامها فقط عند الحاجة، مثل الميكروويف والمكيف.

استغلال نور الشمس نهارًا وتقليل إضاءة اللمبات في الليل.

فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عن مصادر الكهرباء لتجنب استهلاك غير ضروري من الأجهزة عند الفصل

نصائح هامة أخرى ينصح بها خبراء الكهرباء لتخفيض فاتورة الكهرباء للنصف

تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة لتقليل استهلاكها.

عدم ترك الشاحن في مأخذ الكهرباء بدون استخدامه.

فصل جهاز الراوتر عند النوم أو عدم استخدام الإنترنت.

باستمرار تبني هذه الإجراءات، يمكن تحقيق تقليل ملحوظ في استهلاك الكهرباء وبالتالي تحقيق هدف تخفيض فاتورة الكهرباء إلى النصف.