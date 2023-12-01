الجار قبل الدار...لن تتخيل رد فعلها.... ازعجها جيرانها فجعلتهم يصمتون إلى الأبد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “الجار قبل الدار” هذه المقولة التي يعرفها الجميع والتي تظهر في ذهننا بمجرد التفكير في الإنتقال إلى سكن جديد، وبالطبع إن أسوأ ما قد يحدث للشخص هو وجود جيران مزعجين حينها تتحول حياتك إلى حياة لا تطاق، وقد حدث ذلك لإحدى السيدات بعد أن عانت من جيرانها بسبب صوتهم المرتفع في كل ليلة، فقامت بمفاجئتهم بأمر غير متوقع، في محاولة منها للتخلص من الإزعاج الذي تضررت منه، وبالفعل نجح مخططها، ووفقا لموقع ndtv، طلبت المرأة البالغة من العمر 31 عامًا، بشكل متكرر، من جيرانها التحدث بهدوء لكنهم لم ينصتوا لها، مستمرين في استضافة الحفلات ليلاً وأحياناً أثناء النهار، مما عطل روتينها اليومي وأثر على عملها، ولجأت المرأة إلى كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه، أنها تستطيع سماع جيرانها بوضوح، حيث قالت: “يمكننا سماعهم مباشرة في غرفة نومنا كما لو كانوا يقفون في الغرفة المجاورة”.

رد فعل المرأة على ازعاج الجيران

حيث أضافت المرأة أنها تركت أيضًا ملاحظة على الباب الأمامي للجيران، وكتبت أن المحادثة بينهما لن تظل سرية إذا استمروا في التحدث بصوت عالٍ، ورغم ذلك أشارت إلى أنه بعد أيام قليلة بدأ الجيران في الاحتفال ليل نهار، لتترك ملاحظة أخرى، لكن لم يتغير شيء، لتكتب: “في الصباح الآخر كنت مستيقظة وأحاول تجميع عملي وكان الأمر كما لو كانوا يتحدثون من فوق أكتافي، واكملت: “لذلك توقفت مؤقتًا وكتبت بدلاً من ذلك نسخة من محادثتهم، كان الحد الأدنى، بضعة أسطر وردود عن التسوق، خرجت ووضعتها على بابهم، لقد ساد الصمت منذ ذلك الحين”. وتلقى المنشور العديد من ردود الفعل، حيث كتب أحد الأشخاص: “نعم، لقد كان رد فعلك فعالًا للغاية دون تقديم شكوى رسمية”، بينما دعمها آخر:”من الجيد لهم أن يعرفوا أنه إذا كانوا يصرخون، فيمكن للجميع سماعهم وإذا لم يرغبوا في سماع ما يقولون، فعليهم تخفيف حدة ذلك”.

قانون المعاقبة على ازعاج الجيران

فرض قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، غرامة تصل إلى 25 جنيها حيال عدد من الممارسات والمخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية للمواطنين، ومنها من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، وكذا من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

وذكرت المادة 379 من قانون العقوبات، والتي تفرض غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

‌من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

‌من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

‌ من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

‌ من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.